Джонсон напомнил Путину о важности суверенитета Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, среди прочего, подчеркнул важность суверенитета Украины. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
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Согласно сообщению, Джонсон дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не те, которые нужны британской стороне. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе касающиеся отравления в Солсбери в 2018 году.
"Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины", – сказано в сообщении.
Премьер-министр сказал, что Великобритания и Россия несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, таких как изменение климата и защита международных соглашений, в частности, Иранского ядерного договора.
Лидеры также обсудили текущую ситуацию в Афганистане. Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание талибов зависело от их поведения, включая уважение прав человека.
В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин "подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей".
- В июне 2021-го Украина и Британия подписали меморандум о морском партнерстве. Страны будут вместе строить корабли и военные базы. Сообщалось, что ракетные катера, которые Великобритания построит для Украины, получат британское ракетное вооружение.
- 14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз.
- Также планируется, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey.
- 21 октября The Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии.
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