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Джонсон напомнил Путину о важности суверенитета Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 21:54
Джонсон напомнил Путину о важности суверенитета Украины - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/Simon Dawson)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, среди прочего, подчеркнул важность суверенитета Украины. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Согласно сообщению, Джонсон дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не те, которые нужны британской стороне. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе касающиеся отравления в Солсбери в 2018 году.

"Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины", – сказано в сообщении.

Премьер-министр сказал, что Великобритания и Россия несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, таких как изменение климата и защита международных соглашений, в частности, Иранского ядерного договора.

Лидеры также обсудили текущую ситуацию в Афганистане. Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание талибов зависело от их поведения, включая уважение прав человека.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин "подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей".



Вадим Ребрина
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Великобритания владимир путин Борис Джонсон
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