Два флагманских фрегата Турции и Италии зашли в Черное море – фото

Флагманы Военно-морских Сил Италии и Турции Bergamini ITS Virginio Fasan и TCG Barbaros прошли через Босфорский залив в Черное море. Об этом сообщает наблюдатель за кораблями в заливе Yörük Işık в Twitter.

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Сообщается, что корабли плывут в Черное море на учения Sea Breeze-2021.

В Минобороны России заявили, что Черноморский флот следит за Virginio Fasan, передает пропагандистское агенство РИА Новости.

СПРАВКА. Итальянский фрегат Virginio Fasan предназначен для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. На вооружении у войск Италии подобных 10 единиц. Турецкие фрегаты TCG Barbaros являются одними из самых современных фрегатов в ВМС Турции. Всего на вооружении во флоте Турции таких 4 корабля.

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Станислав Стороженко

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