UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Два флагманских фрегата Турции и Италии зашли в Черное море – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 16:56
Два флагманских фрегата Турции и Италии зашли в Черное море – фото - Фото
Итальянский фрегат Virginio Fasan (Фото - Twitter Yörük Işık)

Флагманы Военно-морских Сил Италии и Турции Bergamini ITS Virginio Fasan и TCG Barbaros прошли через Босфорский залив в Черное море. Об этом сообщает наблюдатель за кораблями в заливе Yörük Işık в Twitter. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что корабли плывут в Черное море на учения Sea Breeze-2021. 

В Минобороны России заявили, что Черноморский флот следит за Virginio Fasan, передает пропагандистское агенство РИА Новости. 

СПРАВКА. Итальянский фрегат Virginio Fasan предназначен для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. На вооружении у войск Италии подобных 10 единиц. Турецкие фрегаты TCG Barbaros являются одними из самых современных фрегатов в ВМС Турции. Всего на вооружении во флоте Турции таких 4 корабля.

Читайте также: Обзор | "Мы очень впечатлены флотом Украины". Как проходят масштабные учения Sea Breeze-2021

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Флагман Турция италия черное море фрегат Sea Breeze-2021
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 