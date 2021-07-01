Два флагманских фрегата Турции и Италии зашли в Черное море – фото
01.07.2021, 16:56
Итальянский фрегат Virginio Fasan (Фото - Twitter Yörük Işık)
Флагманы Военно-морских Сил Италии и Турции Bergamini ITS Virginio Fasan и TCG Barbaros прошли через Босфорский залив в Черное море. Об этом сообщает наблюдатель за кораблями в заливе Yörük Işık в Twitter.
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Сообщается, что корабли плывут в Черное море на учения Sea Breeze-2021.
В Минобороны России заявили, что Черноморский флот следит за Virginio Fasan, передает пропагандистское агенство РИА Новости.
СПРАВКА. Итальянский фрегат Virginio Fasan предназначен для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. На вооружении у войск Италии подобных 10 единиц. Турецкие фрегаты TCG Barbaros являются одними из самых современных фрегатов в ВМС Турции. Всего на вооружении во флоте Турции таких 4 корабля.
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- 23 июня у крымского мыса Фиолент произошел инцидент: оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. РФ утверждает, что тот "нарушил границу России". Британия назвала заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
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