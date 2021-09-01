Эпоха военных операций США по перестройке других стран завершилась – Байден

США больше не будут пытаться менять другие государства с помощью крупных военных операций. Об этом сказал президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением по выводу американских войск из Афганистана.

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Байден назвал успешной эвакуацию граждан США и сотрудничавших с ними афганцев после захвата страны радикальным исламистским движением Талибан.

Он также напомнил, что его предшественник Дональд Трамп заключил с талибами сделку по выводу американских войск, а потому сейчас стоял выбор – выполнить соглашение или пойти на эскалацию и отправить в Афганистан новые силы.

"Это решение по Афганистану касается не только Афганистана. Речь идет о завершении эпохи крупных военных операций по перестройке других стран", – заявил Байден.

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При этом он заверил, что США продолжат поддерживать народ Афганистана и права человека. "Для этого можно использовать не бесконечные военные развертывания, а дипломатию, экономические инструменты и мобилизацию остального мира", – считает президент США.

Байден также отметил, что угроза терроризма дает метастазы не только в Афганистане, а в разных местах, например, в Сомали, на Аравийском полуострове, Сирии и Ираке. По его словам, США будут бороться с террористами дистанционно, для этого не нужно вести наземную войну.

"Мы показали такую ​силу только на прошлой неделе. Мы ударили по ИГИЛ-К (афганское крыло террористической организации Исламское государство, – ред.) дистанционно, через несколько дней после того, как они убили 13 наших военнослужащих и десятки ни в чем не повинных афганцев. Обращаюсь к ИГИЛ-К: мы еще не закончили с вами", – добавил Байден.

В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к середине августа захватил почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Западные страны начали эвакуировать через аэропорт Кабула своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.

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Марк Сировой

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