Эрдоган после инаугурации сменил правительство: кто получил ключевые посты – фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после инаугурации почти полностью сменил правительство. Об этом сообщается на его сайте.

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В Турции с 2018 года нет должности премьер-министра, правительство возглавляет президент государства. В день принесения присяги избранный президентом на третий срок Эрдоган объявил о новом составе своего кабинета министров. Он сменил его почти полностью.

Пост министра иностранных дел вместо Мевлюта Чавушоглу получил Хакан Фидан, с 2010 года возглавлявший Национальную разведывательную организацию Турции. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Фидан помог Украине уволить 215 защитников Азовстали в сентябре 2022 года.

Министром обороны Турции вместо Хулуси Акара стал начальник генерального штаба страны Яшар Гюллер.

Министром финансов страны, перед которым стоит задача вывести страну из сложного экономического положения, стал экономист Мехмет Шимшек. Он уже занимал этот пост в 2009-2015 годах, затем был вице-премьером в правительствах Ахмета Давутола и Бинали Йылдырима.

Вице-президентом Турции вместо Фуата Октая стал Джевдет Йилмаз – бывший министр развития Турции в 2011-2015 и 2015-2016 годах.

14 мая 2023-го в первом туре президентских выборов в Турции ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов. Эрдоган набрал 49,34%, а его основной оппонент Киличдароглу – 45%.

28 мая в Турции прошел второй тур выборов.

Эрдоган объявил себя победителем еще до оглашения официальных результатов, а также спел песню перед поклонниками.

Соперник Эрдогана Кемаль Киличдароглу после проигрыша назвал этот избирательный процесс в Турции "самым несправедливым за последние годы".

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