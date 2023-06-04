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Эрдоган после инаугурации сменил правительство: кто получил ключевые посты – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 11:00
Эрдоган после инаугурации сменил правительство: кто получил ключевые посты – фото - Фото
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после инаугурации почти полностью сменил правительство. Об этом сообщается на его сайте.

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В Турции с 2018 года нет должности премьер-министра, правительство возглавляет президент государства. В день принесения присяги избранный президентом на третий срок Эрдоган объявил о новом составе своего кабинета министров. Он сменил его почти полностью.

Пост министра иностранных дел вместо Мевлюта Чавушоглу получил Хакан Фидан, с 2010 года возглавлявший Национальную разведывательную организацию Турции. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Фидан помог Украине уволить 215 защитников Азовстали в сентябре 2022 года.

Эрдоган после инаугурации сменил правительство: кто получил ключевые посты – фото

Министром обороны Турции вместо Хулуси Акара стал начальник генерального штаба страны Яшар Гюллер.

Эрдоган после инаугурации сменил правительство: кто получил ключевые посты – фото

Министром финансов страны, перед которым стоит задача вывести страну из сложного экономического положения, стал экономист Мехмет Шимшек. Он уже занимал этот пост в 2009-2015 годах, затем был вице-премьером в правительствах Ахмета Давутола и Бинали Йылдырима.

Эрдоган после инаугурации сменил правительство: кто получил ключевые посты – фото

Вице-президентом Турции вместо Фуата Октая стал Джевдет Йилмаз – бывший министр развития Турции в 2011-2015 и 2015-2016 годах.

Эрдоган после инаугурации сменил правительство: кто получил ключевые посты – фото
  • 14 мая 2023-го в первом туре президентских выборов в Турции ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов. Эрдоган набрал 49,34%, а его основной оппонент Киличдароглу – 45%.
  • 28 мая в Турции прошел второй тур выборов.
  • Эрдоган объявил себя победителем еще до оглашения официальных результатов, а также спел песню перед поклонниками.
  • Соперник Эрдогана Кемаль Киличдароглу после проигрыша назвал этот избирательный процесс в Турции "самым несправедливым за последние годы".

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Андрей Водяный
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Турцияреджеп тайип эрдоганХакан Фидан
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