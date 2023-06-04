Ердоган після інавгурації змінив уряд: хто отримав ключові посади – фото

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після інавгурації майже повністю змінив уряд. Про це повідомляється на його сайті.

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У Туреччині з 2018 року немає посади прем'єр-міністра, уряд очолює президент держави. У день складання присяги обраний президентом на третій термін Ердоган оголосив про новий склад свого кабінету міністрів. Він змінив його майже повністю.

Посаду міністра закордонних справ замість Мевлюта Чавушоглу отримав Хакан Фідан, який з 2010 року очолював Національну розвідувальну організацію Туреччини. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак казав, що Фідан допоміг Україні звільнити 215 захисників Азовсталі у вересні 2022 року.

Міністром оборони Туреччини замість Хулусі Акара став начальник генерального штабу країни Яшар Гюлер.

Міністром фінансів країни, перед яким стоїть завдання вивести країну зі складного економічного становища, став економіст Мехмет Шімшек. Він уже обіймав цю посаду в 2009-2015 роках, потім був віцепрем'єром в урядах Ахмета Давутолу і Біналі Їлдирима.

Віцепрезидентом Туреччини замість Фуата Октая став Джевдет Їлмаз – колишній міністр розвитку Туреччини в 2011-2015 і 2015-2016 роках.

14 травня 2023-го у першому турі президентських виборів у Туреччині жоден кандидат не набрав абсолютну більшість голосів. Ердоган набрав 49,34%, а його основний опонент Киличдароглу – 45%.

28 травня у Туреччині відбувся другий тур виборів.

Ердоган оголосив себе переможцем ще до оголошення офіційних результатів, а також заспівав пісню перед прихильниками.

Суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу після програшу назвав цей виборчий процес у Туреччині "найнесправедливішим за останні роки".

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