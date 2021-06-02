Германия прекращает принимать авиарейсы из России

Германия временно прекращает принимать авиарейсы из России "в ответ на препятствия со стороны Москвы". Об этом пишет Euronews со ссылкой на Министерство транспорта Германии.

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Авиасообщение с Россией было приостановлено из-за того, что Москва вовремя не выдала разрешения на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa, пишет Berliner Zeitung.

"Поскольку российские авиационные власти не дали своевременного разрешения на полеты Lufthansa на июнь, Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время не одобряет полеты российских авиакомпаний", – сообщает AFP со ссылкой на Федеральное министерство транспорта ФРГ.

Отмечается, что всего отменено семь рейсов из России.

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Станислав Стороженко

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