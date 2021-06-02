Германия прекращает принимать авиарейсы из России
Германия временно прекращает принимать авиарейсы из России "в ответ на препятствия со стороны Москвы". Об этом пишет Euronews со ссылкой на Министерство транспорта Германии.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Авиасообщение с Россией было приостановлено из-за того, что Москва вовремя не выдала разрешения на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa, пишет Berliner Zeitung.
"Поскольку российские авиационные власти не дали своевременного разрешения на полеты Lufthansa на июнь, Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время не одобряет полеты российских авиакомпаний", – сообщает AFP со ссылкой на Федеральное министерство транспорта ФРГ.
Отмечается, что всего отменено семь рейсов из России.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с истребителем обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для самолетов . Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не смогут использовать украинское авиапространство.
- 28 мая РФ не разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси
Новость дополняется...
Комментарии