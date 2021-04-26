UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Еврокомиссии о конфузе со стулом на встрече с Эрдоганом: Это потому, что я – женщина

26.04.2021, 23:32
Глава Еврокомиссии о конфузе со стулом на встрече с Эрдоганом: Это потому, что я – женщина - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Gian Ehrenzeller/ЕРА)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что чувствовала себя обиженной и одинокой во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, когда для нее не нашлось стула. Глава Еврокомиссии считает, что с ней плохо обошлись только потому, что она женщина. Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала сегодня во время выступления в Европарламенте, сообщает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я первая женщина, которая стала президентом Европейской комиссии. Я президент Еврокомиссии, я ожидала, что именно так ко мне будут относиться во время визита в Турцию – как к председателю комиссии, но этого не произошло", – сказал она законодателям ЕС.

"Таким образом, я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина. Произошло бы нечто подобное, если бы я была в костюме и галстуке?", – добавила фон дер Ляйен.

Она ни разу публично не обвинила в инциденте ни Эрдогана, ни главу Евросовета Шарля Мишеля, с которым была на встрече, но сейчас сказала, что никогда не видела недостатка в стульях на других подобных мероприятиях.

"Мне было больно, и я чувствовала себя одинокой, как женщина и как европейка. Потому что дело не в рассадке или протоколе. Это лежит в основе того, кем мы являемся. Это относится к ценностям, которые отстаивает наш союз, и это демонстрирует, какой долгий путь нам еще предстоит пройти, чтобы с женщинами всегда и везде обращались как с равными", – сказала она.

Сегодня Мишель извинился за инцидент. Он сказал, что ему следовало уступить свое место фон дер Ляйен, но он был обеспокоен вероятностью более широкого дипломатического инцидента, особенно с учетом плохого состояния отношений между Турцией и ЕС.

Фон дер Ляйен сказала, что в ходе переговоров с Эрдоганом она подняла вопрос о решении Турции отказаться от Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием против женщин.

"Выход одного из членов-основателей Совета Европы – ужасный сигнал", – сказала фон дер Ляйен, но при этом отметила, что несколько стран-членов ЕС не ратифицировали конвенцию, а другие даже рассматривают возможность выхода из нее.

"Это неприемлемо. Любое насилие в отношении женщин и детей является преступлением. Мы должны назвать это преступлением, и это должно быть наказано как преступление", – сказала глава Еврокомиссии.

  • 6 апреля Эрдоган встретился с Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи произошел казус – для главы комиссии не нашлось свободного стула – позже место нашли, но чуть поодаль.
  • В Турции инцидент объяснили тем, что такая рассадка была предусмотрена протоколом самого ЕС. 
  • В Слуге народа во время парламентских выборов заявляли о намерении ратифицировать Стамбульскую конвенцию, однако до сих пор этого не произошло.  
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Стамбульская конвенция Турция урсула фон дер ляйен реджеп эрдоган Шарль Мишель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 