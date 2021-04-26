Глава Еврокомиссии о конфузе со стулом на встрече с Эрдоганом: Это потому, что я – женщина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что чувствовала себя обиженной и одинокой во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, когда для нее не нашлось стула. Глава Еврокомиссии считает, что с ней плохо обошлись только потому, что она женщина. Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала сегодня во время выступления в Европарламенте, сообщает ABC News.

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"Я первая женщина, которая стала президентом Европейской комиссии. Я президент Еврокомиссии, я ожидала, что именно так ко мне будут относиться во время визита в Турцию – как к председателю комиссии, но этого не произошло", – сказал она законодателям ЕС.

"Таким образом, я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина. Произошло бы нечто подобное, если бы я была в костюме и галстуке?", – добавила фон дер Ляйен.

Она ни разу публично не обвинила в инциденте ни Эрдогана, ни главу Евросовета Шарля Мишеля, с которым была на встрече, но сейчас сказала, что никогда не видела недостатка в стульях на других подобных мероприятиях.

"Мне было больно, и я чувствовала себя одинокой, как женщина и как европейка. Потому что дело не в рассадке или протоколе. Это лежит в основе того, кем мы являемся. Это относится к ценностям, которые отстаивает наш союз, и это демонстрирует, какой долгий путь нам еще предстоит пройти, чтобы с женщинами всегда и везде обращались как с равными", – сказала она.

Сегодня Мишель извинился за инцидент. Он сказал, что ему следовало уступить свое место фон дер Ляйен, но он был обеспокоен вероятностью более широкого дипломатического инцидента, особенно с учетом плохого состояния отношений между Турцией и ЕС.

Фон дер Ляйен сказала, что в ходе переговоров с Эрдоганом она подняла вопрос о решении Турции отказаться от Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием против женщин.

"Выход одного из членов-основателей Совета Европы – ужасный сигнал", – сказала фон дер Ляйен, но при этом отметила, что несколько стран-членов ЕС не ратифицировали конвенцию, а другие даже рассматривают возможность выхода из нее.

"Это неприемлемо. Любое насилие в отношении женщин и детей является преступлением. Мы должны назвать это преступлением, и это должно быть наказано как преступление", – сказала глава Еврокомиссии.

6 апреля Эрдоган встретился с Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи произошел казус – для главы комиссии не нашлось свободного стула – позже место нашли, но чуть поодаль.

В Турции инцидент объяснили тем, что такая рассадка была предусмотрена протоколом самого ЕС.

В Слуге народа во время парламентских выборов заявляли о намерении ратифицировать Стамбульскую конвенцию, однако до сих пор этого не произошло.

Вадим Ребрина

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