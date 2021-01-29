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Глава Еврокомиссии пообещала помочь Украине с получением достаточного количества вакцины

29.01.2021, 17:39
Глава Еврокомиссии пообещала помочь Украине с получением достаточного количества вакцины - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Julien Warnand/ЕРА)

В течение 2021 года страны Европейского Союза и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины против COVID-19. Об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба ОП.

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Как отмечается, Зеленский сказал главе Еврокомиссии, что доз, выделенных в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для вакцинации в 2021 году критически необходимого количества населения. 

Президент призвал фон дер Ляйен к более активному привлечению Еврокомиссии к переговорному процессу Украины с производителями.

  • 19 января сообщалось, что Евросоюз намерен создать механизм, который позволил бы делиться излишками вакцины против COVID-19 с более бедными соседними странами и Африкой, независимо от фонда COVAX.
  • 27 января The Economist опубликовал прогноз, согласно которому Украина не сможет начать массовую вакцинацию против коронавируса до 2023 года.
  • Министр здравоохранения Степанов назвал это "домыслами каких-то аналитиков".

Читайте также: Зеленский объявил о начале вакцинации от COVID-19 в феврале

Наталия Медведева
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