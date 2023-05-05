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Глава МИД Эстонии обсудит со Столтенбергом вопрос членства Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 09:13
Глава МИД Эстонии обсудит со Столтенбергом вопрос членства Украины в НАТО - Фото
Маргус Цахкна (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 5 мая обсудит вопрос членства Украины в НАТО во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает местное издание ERR.

Он отметил, что его страна вместе с западными союзниками работают над мануалом для Украины, который поможет ей во время присоединения к Североатлантическому альянсу.

"Одна очень важная тема – это статус Украины в вопросе вступления в НАТО. Встреча лидеров НАТО в Вильнюсе пройдет в июле, и мы активно работаем вместе с нашими союзниками, чтобы Украина получила четкое послание и четко сформулированную публичную декларацию о дальнейших шагах в процессе присоединения к НАТО", – заявил он.

По его убеждению, недостаточно просто декларировать, что Украине рады в Альянсе.

"Надо идти дальше очень конкретными шагами. Так что встреча с генсеком НАТО очень важна", – сказал глава МИД Эстонии.

  • 20 апреля 2023 года президент Зеленский во время встречи со Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.
  • Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.
  • 2 мая министр обороны Резников заявил, что Украина является "единственной страной в мире, успешно выполняющей миссию НАТО" по противостоянию России.

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Мілана Головань
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