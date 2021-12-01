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Глава МИД Турции призвал РФ и Украину к снижению напряженности: Санкции не решают проблемы

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 15:45
Глава МИД Турции призвал РФ и Украину к снижению напряженности: Санкции не решают проблемы - Фото
Мевлют Чавушоглу (фото - ЕРА)

Турция поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной, и рекомендует сторонам снизить напряжение во взаимоотношениях. Об этом 1 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал журналистам на встрече глав МИД стран-участниц НАТО в Риге, пишет Anadolu.

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"То есть поддерживаем контакты с обеими сторонами и рекомендуем спокойствие и снижение напряженности",- отметил он.

Турецкий дипломат подчеркнул, что Анкара приветствует идею расширения НАТО, поэтому одобряет возможность вступления Украины в Альянс.

Отвечая на вопрос о санкциях против России, Чавушоглу подчеркнул: "В Турции не верят, что санкции решат проблемы". По его мнению, вместо санкций следует прибегнуть к политике сдерживания. Он полагает, что санкции, которые ранее применялись против Турции, были неэффективными.

  • Существующие посреднические площадки в переговорах Украины и России, минский и нормандский форматы, "находятся в коме", как недавно в интервью Zeit заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
  • 29 ноября 2021 года Эрдоган во время пресс-конференции предложил свое посредничество на фоне активности российских войск возле украинских границ. 
  • В этот же день советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что для российской стороны было бы "однозначным проявлением слабости" не согласиться с таким посредническим предложением.

Читайте также: Зеленский о посадке самолета в вагнергейте: Эрдоган никогда бы нам этого не простил

Яна Катасонова
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Россия Украина санкции Турция конфликт
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