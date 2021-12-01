Глава МИД Турции призвал РФ и Украину к снижению напряженности: Санкции не решают проблемы

Турция поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной, и рекомендует сторонам снизить напряжение во взаимоотношениях. Об этом 1 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал журналистам на встрече глав МИД стран-участниц НАТО в Риге, пишет Anadolu.

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"То есть поддерживаем контакты с обеими сторонами и рекомендуем спокойствие и снижение напряженности",- отметил он.

Турецкий дипломат подчеркнул, что Анкара приветствует идею расширения НАТО, поэтому одобряет возможность вступления Украины в Альянс.

Отвечая на вопрос о санкциях против России, Чавушоглу подчеркнул: "В Турции не верят, что санкции решат проблемы". По его мнению, вместо санкций следует прибегнуть к политике сдерживания. Он полагает, что санкции, которые ранее применялись против Турции, были неэффективными.

Существующие посреднические площадки в переговорах Украины и России, минский и нормандский форматы, "находятся в коме", как недавно в интервью Zeit заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

29 ноября 2021 года Эрдоган во время пресс-конференции предложил свое посредничество на фоне активности российских войск возле украинских границ.

В этот же день советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что для российской стороны было бы "однозначным проявлением слабости" не согласиться с таким посредническим предложением.

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Яна Катасонова

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