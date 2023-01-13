Глава союза резервистов бундесвера: Дайте Украине как можно быстрее и больше Leopard 2
Нужно максимально быстро передать Украине как можно больше танков Leopard 2. К этому призвал в Rheinische Post канцлера ФРГ Олафа Шольца и союзников президент Союза резервистов вооруженных сил Германии Патрик Зенсбург.
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Он "твердо уверен", что официальный Берлин все-таки согласится на поставку "Леопардов" Силам обороны Украины для отражения российской полномасштабной агрессии, – "вопрос только в том, когда будет принято решение".
"Я выступаю за то, чтобы Украине поставили как можно больше Leopard, в том числе со складов бундесвера", – сказал Зенсбург.
Он добавил, что их ассоциация давно говорила, что бундесверу не хватает всего, включая средств для обороны, "но сейчас гораздо разумнее остановить путинский режим в Украине и вытеснить его с оккупированных территорий, иначе война продолжится и в других странах Европы".
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"Для этого нужны танки "Леопард" бундесвера или другие типы боевых танков", – сказал Зенсбург, подчеркнув, что по международному праву поставка вооружений не делает страну стороной войны, даже в случае с танками.
Президент объединения резервистов бундесвера отметил по части опасений "эскалации", что уступки или переговоры российский диктатор Владимир Путин "воспринимает только как слабость".
Депутат Христианско-демократического союза в Бундестаге Катя Лайкерт отметила, что если союзники Германии "постучатся и попросят нас поставить Leopard 2 в Украину, немецкий ответ должен быть ДА".
"Все остальное было бы непростительно. Мы бы отказались от Украины и оттолкнули бы наших партнеров", – написала она в Twitter.
- 11 января 2023 года президент Польши Дуда пообещал Украине роту танков Leopard. Также планы о передаче Украине танков Challenger 2 подтвердили в Британии.
- 12 января в правительстве Германии заявили, что пока не получали конкретных запросов на разрешение поставлять Украине Leopard. В Берлине то не исключают поставок, то говорят, что сейчас не планируют давать танки.
- ВСУ начнут обучение на Bradley через несколько дней: оно займет недели.
- 13 января глава МО Резников заявил, что потери ВСУ "в десять раз меньше, чем у РФ".
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