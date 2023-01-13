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Глава союза резервистов бундесвера: Дайте Украине как можно быстрее и больше Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 13:23
Глава союза резервистов бундесвера: Дайте Украине как можно быстрее и больше Leopard 2 - Фото
Патрик Зенсбург (скриншот)

Нужно максимально быстро передать Украине как можно больше танков Leopard 2. К этому призвал в Rheinische Post канцлера ФРГ Олафа Шольца и союзников президент Союза резервистов вооруженных сил Германии Патрик Зенсбург.

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Он "твердо уверен", что официальный Берлин все-таки согласится на поставку "Леопардов" Силам обороны Украины для отражения российской полномасштабной агрессии, – "вопрос только в том, когда будет принято решение".

"Я выступаю за то, чтобы Украине поставили как можно больше Leopard, в том числе со складов бундесвера", – сказал Зенсбург.

Он добавил, что их ассоциация давно говорила, что бундесверу не хватает всего, включая средств для обороны, "но сейчас гораздо разумнее остановить путинский режим в Украине и вытеснить его с оккупированных территорий, иначе война продолжится и в других странах Европы".

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"Для этого нужны танки "Леопард" бундесвера или другие типы боевых танков", – сказал Зенсбург, подчеркнув, что по международному праву поставка вооружений не делает страну стороной войны, даже в случае с танками.

Президент объединения резервистов бундесвера отметил по части опасений "эскалации", что уступки или переговоры российский диктатор Владимир Путин "воспринимает только как слабость".

Депутат Христианско-демократического союза в Бундестаге Катя Лайкерт отметила, что если союзники Германии "постучатся и попросят нас поставить Leopard 2 в Украину, немецкий ответ должен быть ДА".

"Все остальное было бы непростительно. Мы бы отказались от Украины и оттолкнули бы наших партнеров", – написала она в Twitter.

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Євген Пилипенко
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Германия война бундесвер танк военная помощь Leopard Патрик Зенсбург
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