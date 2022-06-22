Главком Финляндии: Мы будем воевать с Россией в случае нападения, готовились десятилетиями

Финляндия будет воевать с Россией в случае нападения, ведь готовилась к нему десятилетиями. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Финляндии Тимо Кивинен, передает Reuters.

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По его словам, Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет. Он отметил, что финны создали значительный арсенал, но самое главное – они будут мотивированы защищать свою страну.

"Самая важная линия обороны находится между нашими ушами (в голове. – Ред.), что сейчас доказывает война в Украине… Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся там (в Украине. – Ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации", – сказал Кивинен.

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В агентстве отметили, что Финляндия с населением в 5,5 млн человек в военное время будет иметь численность армии в 280 000 военнослужащих и 870 000 подготовленных резервистов. Хельсинки не отменяли воинскую повинность, имеют одну из самых сильных в Европе артиллерий и крылатые ракеты, которые могут бить на 370 км. Кроме того, Финляндия заказывает четыре боевых корабля и 64 истребителя F–35 у американского оборонного гиганта Lockheed Martin.

Около 82% финнов в майском соцопросе заявили о готовности оборонять свою страну в случае нападения, добавили журналисты.

Кивинен же поддержал заявку Финляндии на вступление в НАТО, но подчеркнул – основную ответственность за свою оборону по-прежнему будет нести сама Финляндия.

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Марк Сировой

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