Главред RT призвала ввести "вежливых людей" в Беларусь: "Пора навести порядок"

Симоньян считает, что "вежливые люди" умеют "навести порядок" и могут это сделать в Беларуси

Главный редактор российского пропагандистского гостелеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала "вежливых людей навести порядок" в Беларуси. Об этом она написала в Twitter в серии записей о ситуации в стране.

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"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", - написала она.

СПРАВКА. "Вежливыми людьми" российская госпропаганда называла военных РФ, которые не носили опознавательные знаки во время оккупации Крыма.

При этом она написала, что в ситуации в Беларуси ей "больше всего жаль" летчика Второй мировой Бориса Окрестина, чье имя "было печально прославлено", так как на названной в его честь улице находится СИЗО, где жестоко избивают людей. Также Симоньян утверждает, что беларусы якобы "воюют друг с другом".

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Марк Сировой

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