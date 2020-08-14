Главред RT призвала ввести "вежливых людей" в Беларусь: "Пора навести порядок"
Симоньян считает, что "вежливые люди" умеют "навести порядок" и могут это сделать в Беларуси
Главный редактор российского пропагандистского гостелеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала "вежливых людей навести порядок" в Беларуси. Об этом она написала в Twitter в серии записей о ситуации в стране.
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"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", - написала она.
При этом она написала, что в ситуации в Беларуси ей "больше всего жаль" летчика Второй мировой Бориса Окрестина, чье имя "было печально прославлено", так как на названной в его честь улице находится СИЗО, где жестоко избивают людей. Также Симоньян утверждает, что беларусы якобы "воюют друг с другом".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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