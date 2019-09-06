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Гонконг. Полицейские стреляют в протестующих резиновыми пулями

Гонконг. Полицейские стреляют в протестующих резиновыми пулями - Фото
Протестующие в Гонконге (Фото, EPA)
06.09.2019, 17:23

Правоохранители используют резиновые пули

Полиция Гонконга стреляет резиновыми пулями в попытке разогнать антиправительственных демонстрантов. Об этом сообщает Sky News.

Сотни демонстрантов, собравшихся возле станции Принца Эдуарда в Монг Кок, укрылись за зонтиками и баррикадами, построенными из уличных ограждений, пытась защититься от примененных полицией слезоточивого газа, резиновых пуль и перцовых баллончиков.

Некоторые протестующие расписали стены станции граффити и сорвали указатели после того, как прорвались через металлическую решетку и вошли в здание.

По сообщению газеты South China Morning Post, станцию закрыли в час пик, из-за того, что люди собрались с призывами обнародовать записи камер наблюдения о жестоком столкновении между полицией и протестующими возле Принца Эдуарда на прошлой неделе.

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