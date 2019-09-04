Власти Гонконга выполнили ключевое требование протестующих

Протесты в Гонконге (Фото: EPA)

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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что отзовет законопроект об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай. Об этом сообщает BBC.

Ранее о возможности отзыва законопроекта стало известно источникам South China Morning Post.

Такое решение означает, что правительство согласилось на одно из пяти требований протестующих, которые уже 13 недель выражают свое недовольство действиями властей, все чаще прибегая к насилию.

Источник в правительстве сообщает, что Лам объяснит отзыв законопроекта желанием упорядочить законодательную повестку.

В июне правительство уже приостановило прохождение этого законопроекта в парламенте, но на следующий день на улицы вышло до 2 млн протестующих, требующих его отозвать.

По словам источника, на решение главы администрации повлияла встреча с 19 "городскими лидерами и политиками", которых собрали в попытке понять, как начать диалог меду правительством и протестующими. Сегодня на встречу с Лам приглашены 43 про-правительственных законодателя, ожидается, что им будет сообщено об отзыве законопроекта.

Кроме отзыва законопроекта, протестующие требуют расследовать действия полиции при подавлении протестов, гарантировать амнистию всем, кто был арестован, прекратить называть протест "бунтом" и перезапустить остановившуюся политическую реформу.

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