Грозев пояснил, чем России может быть выгодно раскрытие своих шпионов в Болгарии и Италии
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что раскрытие шпионов РФ в Болгарии и Италии может быть "не так уж плохо для России", потому что чем больше их будет обнаружено, тем больше будет недоверие стран НАТО и ЕС друг к другу. Об этом сообщает Радио Свобода.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По словам Грозева, операции в Италии и Болгарии "очень похожи" – российские разведчики в обоих странах пытались получить доступ к документам, связанным с военными секретами НАТО.
Кроме того, расследователь считает, что уровень доступа раскрытых шпионов похож.
"В обоих случаях это люди, которые до последнего момента работали на каких-то средних должностях в военном ведомстве", – говорит Грозев.
"Поэтому возникает вопрос: зачем Главному разведывательному управлению РФ морочиться со шпионами среднего уровня, передающими информацию, которая у России, скорее всего, уже есть? Я думаю, здесь имеет смысл рассмотреть гипотезу о том, что им важна не сама информация, а дискредитация НАТО и ситуация, в которой страны НАТО перестанут друг другу доверять", – считает журналист.
Он напомнил, что задержанный в конце 2018 года в Австрии шпион военной разведки России повлиял на то, что спецслужбы других стран перестали делиться с Австрией некоторой информацией.
"До сих пор Австрия пытается как-то вернуться за общий стол, но у нее не получается", – сказал Грозев.
- 19 марта этого года в Софии задержали несколько человек по подозрению в шпионаже для РФ. Позже Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, задержанных 19 марта – их обвинили в шпионаже.
- 30 марта при продаже якобы за 5000 евро секретных данных представителю военного атташе посольства РФ в Риме задержан офицер итальянского Генштаба. Страна выслала двух сотрудников дипмиссии РФ. В РФ заявили, что ничего страшного не произошло.
Читайте также: Жена заподозренного в работе на РФ офицера ВМФ Италии: Мало денег на ипотеку, детей, собак
Комментарии