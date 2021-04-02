UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Грозев пояснил, чем России может быть выгодно раскрытие своих шпионов в Болгарии и Италии

02.04.2021, 18:44
Грозев пояснил, чем России может быть выгодно раскрытие своих шпионов в Болгарии и Италии - Фото
Христо Грозев (скриншот видео Редакция, YouTube)

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что раскрытие шпионов РФ в Болгарии и Италии может быть "не так уж плохо для России", потому что чем больше их будет обнаружено, тем больше будет недоверие стран НАТО и ЕС друг к другу. Об этом сообщает Радио Свобода.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам Грозева, операции в Италии и Болгарии "очень похожи" – российские разведчики в обоих странах пытались получить доступ к документам, связанным с военными секретами НАТО.

Кроме того, расследователь считает, что уровень доступа раскрытых шпионов похож.

"В обоих случаях это люди, которые до последнего момента работали на каких-то средних должностях в военном ведомстве", – говорит Грозев. 

"Поэтому возникает вопрос: зачем Главному разведывательному управлению РФ морочиться со шпионами среднего уровня, передающими информацию, которая у России, скорее всего, уже есть? Я думаю, здесь имеет смысл рассмотреть гипотезу о том, что им важна не сама информация, а дискредитация НАТО и ситуация, в которой страны НАТО перестанут друг другу доверять", – считает журналист.

Он напомнил, что задержанный в конце 2018 года в Австрии шпион военной разведки России повлиял на то, что спецслужбы других стран перестали делиться с Австрией некоторой информацией. 

"До сих пор Австрия пытается как-то вернуться за общий стол, но у нее не получается", – сказал Грозев. 

Читайте также: Жена заподозренного в работе на РФ офицера ВМФ Италии: Мало денег на ипотеку, детей, собак

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
австрия шпион разведка италия болгария гру Христо Грозев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 