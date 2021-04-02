Грозев пояснил, чем России может быть выгодно раскрытие своих шпионов в Болгарии и Италии

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что раскрытие шпионов РФ в Болгарии и Италии может быть "не так уж плохо для России", потому что чем больше их будет обнаружено, тем больше будет недоверие стран НАТО и ЕС друг к другу. Об этом сообщает Радио Свобода.

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По словам Грозева, операции в Италии и Болгарии "очень похожи" – российские разведчики в обоих странах пытались получить доступ к документам, связанным с военными секретами НАТО.

Кроме того, расследователь считает, что уровень доступа раскрытых шпионов похож.

"В обоих случаях это люди, которые до последнего момента работали на каких-то средних должностях в военном ведомстве", – говорит Грозев.

"Поэтому возникает вопрос: зачем Главному разведывательному управлению РФ морочиться со шпионами среднего уровня, передающими информацию, которая у России, скорее всего, уже есть? Я думаю, здесь имеет смысл рассмотреть гипотезу о том, что им важна не сама информация, а дискредитация НАТО и ситуация, в которой страны НАТО перестанут друг другу доверять", – считает журналист.

Он напомнил, что задержанный в конце 2018 года в Австрии шпион военной разведки России повлиял на то, что спецслужбы других стран перестали делиться с Австрией некоторой информацией.

"До сих пор Австрия пытается как-то вернуться за общий стол, но у нее не получается", – сказал Грозев.

19 марта этого года в Софии задержали несколько человек по подозрению в шпионаже для РФ. Позже Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, задержанных 19 марта – их обвинили в шпионаже.

30 марта при продаже якобы за 5000 евро секретных данных представителю военного атташе посольства РФ в Риме задержан офицер итальянского Генштаба. Страна выслала двух сотрудников дипмиссии РФ. В РФ заявили, что ничего страшного не произошло.

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Станислав Стороженко

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