Грозев рассказал о судьбе раскрытых шпионов из РФ: Некоторых киллеров отправляют в Сибирь

Некоторых раскрытых киллеров из спецслужб России высылают на работу в Сибирь или отправляют на пенсию. Об этом журналист-расследователь Христо Грозев рассказал в интервью для LIGA.net "Bellingcat и тайны Кремля".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, раскрытые Bellingcat отравители из ФСБ и убийцы из Главного разведуправления (ГУ ГШ РФ), "которые ездили по миру, убивая людей", больше никогда не смогут покинуть Россию: "Некоторые из киллеров были отправлены на работу в Сибирь. Да, это не то возмездие, которого заслуживают их жертвы, но, по крайней мере, мир безопаснее".

Также Грозев считает, что благодаря этому рекруты "дважды подумают, прежде чем согласиться на работу, которая рано или поздно сделает их "невыездными".

"Большинство из них (раскрытых шпионов - ред.) теряют работу – они не могут работать под прикрытием, поэтому бесполезны в своей первоначальной карьере. Почти никто из них не наказан, но всем им дают госработу где-то в другом месте. Как я уже говорил, некоторых из них отправляют в отдаленные места России в качестве, например, "государственных инспекторов". Других отправляют на пенсию", – рассказал журналист-расследователь.

1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин.

Позже журналисты установили, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ: они назвали их имена и биографии, а также показали фото.

Читайте также: Bellingcat и тайны Кремля. Как выглядит передовая войны против спецслужб России

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.