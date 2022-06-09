Гутерреш заявил, что вторжение в Украину "должно прекратиться". Вспомнил о бедных странах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил в Twitter, что "российское вторжение в Украину должно прекратиться", и напомнил о надвигающемся голоде в ряде стран из-за того, что оккупанты заблокировали зерно в украинских портах.

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Но пока прекращения вторжения не произошло, добавил генсек ООН, "нам нужны немедленные действия:

1. Нам необходимо обеспечить стабильность на мировых рынках продуктов питания и энергоресурсов.

2. Нам нужно немедленно предоставить ресурсы, чтобы помочь беднейшим странам и сообществам".

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Гутерреш предостерег, что влияние войны в Украине на глобальную продовольственную безопасность, энергетику и финансы "является системным, серьезным и нарастающим".

Мы, написал глава организации, "должны действовать сейчас, чтобы спасти жизни и средства к существованию в ближайшие месяцы и годы".

По мнению Гутерреша, потребуются глобальные действия, чтобы исправить этот глобальный кризис, и "нам нужно начать сегодня".

В ООН вчера заявили, что на разминирование украинских портов могут уйти месяцы.

Также вчера главу МИД РФ Лаврова спросили, "что еще украденного, кроме зерна, успела продать РФ" - он нахамил в ответ.

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Евгений Пилипенко

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