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Гутерреш заявил, что вторжение в Украину "должно прекратиться". Вспомнил о бедных странах

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 11:01
Гутерреш заявил, что вторжение в Украину
Антониу Гутерреш (Фото: Salvatore di Nolfi/ЕРА)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил в Twitter, что "российское вторжение в Украину должно прекратиться", и напомнил о надвигающемся голоде в ряде стран из-за того, что оккупанты заблокировали зерно в украинских портах.

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Но пока прекращения вторжения не произошло, добавил генсек ООН, "нам нужны немедленные действия:

1. Нам необходимо обеспечить стабильность на мировых рынках продуктов питания и энергоресурсов.
2. Нам нужно немедленно предоставить ресурсы, чтобы помочь беднейшим странам и сообществам".

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Гутерреш предостерег, что влияние войны в Украине на глобальную продовольственную безопасность, энергетику и финансы "является системным, серьезным и нарастающим".

Мы, написал глава организации, "должны действовать сейчас, чтобы спасти жизни и средства к существованию в ближайшие месяцы и годы".

По мнению Гутерреша, потребуются глобальные действия, чтобы исправить этот глобальный кризис, и "нам нужно начать сегодня".

СПРАВКА. Экспорт украинского зерна традиционным путем – по Черному и Азовскому морям – невозможен из-за войны: оккупации портов и блокады акватории. Рассматриваются варианты создания коридоров под гарантии других стран и вывоза через Беларусь в балтийские порты. Глава МИД Кулеба заявил, что Украина сможет вывезти зерно, если будет достаточно оружия для защиты Одессы от возможной атаки РФ на приморский город. 3 июня стало известно, что Турция оказалась в числе стран, куда поступает зерно, которое Россия украла у Украины. Посол Украины рассказал, как РФ провозит туда краденое зерно. Он также назвал условие разблокирования портов Украины для вывоза зерна: "Нужен мандат на огонь по кораблям РФ". США предупредили 14 стран о попытках России продать им украденное зерно.

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Евгений Пилипенко
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ООН война зерно антониу гутерреш голод продовольствие
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