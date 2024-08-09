Харрис опережает Трампа в президентской гонке – опрос Ipsos

Камала Харрис (Фото: Сraig Lassig/EPA)

Демократ Камала Харрис опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, которые пройдут 5 ноября, с результатом 42% против 37%. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ipsos, опубликованные в четверг, 8 августа, передает Reuters.

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Еще 4% респондентов заявили о поддержке независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. По сравнению с июлем он потерял 6%.

Опрос показал, что Харрис увеличила свое преимущество по сравнению с 22-23 июля, когда в опросе Reuters/Ipsos ее отрыв от Трампа составил 37% против 34%.

Общенациональный опрос 2045 взрослых американцев был проведен 2-7 августа. Его производила компания Ipsos независимо от Reuters. Опрос, проведенный онлайн, имеет погрешность около трех процентных пунктов.

В отдельном опросе Ipsos оказалось, что Харрис опережает Трампа с отрывом 42% против 40% в семи ключевых штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

21 июля действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

6 августа Харрис сообщила, что выбрыла Уолца своим напарником.

Байден приветствовал решение Харрис выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты.

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