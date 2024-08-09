Гарріс випереджає Трампа щодо президентських перегонів – опитування Ipsos

Камала Гарріс (Фото: Сraig Lassig/EPA)

Демократка Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США, які відбудуться 5 листопада, з результатом 42% проти 37%. Про це свідчать результати опитування компанії Ipsos, опубліковані у четвер, 8 серпня, передає Reuters.

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Ще 4% респондентів заявили про підтримку незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого. Проти липня він втратив 6%.

Опитування показало, що Гарріс збільшила свою перевагу, якщо порівнювати з 22-23 липня, коли в опитуванні Reuters/Ipsos її відрив від Трампа становив 37% проти 34%.

Загальнонаціональне опитування 2045 дорослих американців було проведене 2-7 серпня. Його проводила компанія Ipsos незалежно від Reuters. Опитування, проведене онлайн, має похибку близько трьох відсоткових пунктів.

В окремому опитуванні Ipsos виявилось, що Гарріс випереджає Трампа з відривом 42% проти 40% у семи ключових штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

21 липня чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

6 серпня Гарріс повідомила, що обрала Волца своїм напарником.

Байден привітав рішення Гарріс обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти.

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