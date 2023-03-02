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"Хорошо, что слушаете". Бербок призывала Лаврова остановить войну – на этот раз он не ушел

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 10:26
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Анналена Бербок на встрече глав МИД клуба G20 в Нью-Дели обратилась к российскому представителю Сергею Лаврову с призывом прекратить захватническую войну против Украины. О реакции главы внешней политики страны-террориста РФ не упоминается, пишет Zeit.

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"Хорошо, что вы здесь, в зале, и слушаете. Остановите эту войну. Прекратите нарушать наш международный порядок. Прекратите бомбить украинские города и мирных жителей. Остановите войну. Не через месяц или год, а сегодня. Потому что каждая семья, которая теряет отца, брата, мать, ребенка, теряет целый мир", – сказала она, глядя на Лаврова.

Бербок добавила: на 13-м месяце тотальной геноцидной войны, которую Москва не собирается останавливать, что "у сильнейших нет права нападать на своих маленьких соседей".

В прошлом году на встрече G20 Лавров просто вышел из зала, чтобы не выслушивать критику.

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Бербок признала, что среди членов клуба "есть разные взгляды" на войну России против Украины: "Но что нас всех объединяет, так это то, что в мире нет ни одного места, где российская война оказывала бы положительное влияние".

В список тех, кто теряет, входит и сама Россия, добавила глава МИД ФРГ, ссылаясь на российские экономические данные.

Позднее кремлевские СМИ опубликовали реакцию Лаврова, который заявил, что "хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение западных делегаций, которые превратили работу в балаган".

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Євген Пилипенко
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Германия война Сергей Лавров Анналена Бербок
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