Иммунитет переболевших COVID-19 предложено приравнять к вакцинному: публикация The Lancet

Правительствам стоит обсудить тему признания иммунитета после COVID-19 равным вакцинальному – для целей, связанных с посещением общественных мероприятий, работы и поездок в транспорте. Такой комментарий двух калифорнийских ученых опубликовал журнал The Lancet.

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Как пишут авторы, несколько исследований показали, что перенесшие болезнь имеют низкие показатели повторного инфицирования, хотя по-прежнему идут споры о силе и продолжительности такой защиты по сравнению с вакцинной.

Были изучены исследования в PubMed (база данных медицинских и биологических публикаций) до 28 сентября 2021-го: обнаружено "несколько хорошо проведенных и крупных" исследований, в том числе за период доминирования дельта-штамма. Они показали, что риск реинфекции снизился на 80,5–100% среди тех, кто болел ранее.

Другое исследование, в котором анализировались тесты 9119 человек с COVID-19 с 1 декабря 2019 по 13 ноября 2020 года, показало, что только 0,7% из них заразились повторно.

В исследовании из Кливленда у тех, кто ранее не болел, уровень заболеваемости COVID-19 был 4,3 на 100 человек, тогда как среди переболевших – 0 на 100.

Исследование в Австрии показало: частота госпитализаций из-за реинфекции составляла 5 на 14 840 (0,03%) человек, а частота смерти – 1 на 14 840 (0,01%).

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Авторы публикации отмечают: хотя исследования показывают, что защита от реинфекции "сильна и сохраняется в течение >10 месяцев", неизвестно, как долго действительно она продлится. Многие вирусные инфекции вроде кори обеспечивают длительный, если не пожизненный иммунитет, тогда как другие, такие как грипп, из-за мутаций вируса не дают длительной защиты.

Пока невозможно сказать, насколько длительный и сильный иммунитет у переболевших/привитых от ковида, ведь с начала пандемии прошло всего два года. "Обнадеживает то, что авторы исследования, проведенного среди выздоровевших после легкого ковида, сообщили, что такое течение заболевания все равно дало долгоживущую иммунную память", – пишут в журнале.

Ученые акцентируют внимание на том, что наличие антител и их уровни не являются полными предикторами (предсказателями) защиты. После вакцинации или инфицирования у человека включается множество механизмов иммунитета, в том числе клеточный.

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Ученые обнадеживают также тем, что у выздоровевших после вспышки "первого" SARS-CoV в 2002–2003 годах сохраняются клетки памяти, которые реагируют на белки этого вируса даже спустя 17 лет. Тем не менее это хоть и родственные, но разные вирусы.

Авторы подчеркивают, что в Швейцарии граждане, которые с помощью ПЦР- или другого теста могут доказать, что переболели в пределах прошлых 12 месяцев, считаются такими же защищенными, как и прошедшие полную вакцинацию.

В комментарии говорится, что коллективный иммунитет для борьбы с пандемией коронавируса "может быть достигнут как с помощью личного иммунитета, приобретенного в результате болезни COVID-19, так и вакцинации. Последний, безусловно, намного безопаснее и предпочтительнее".

Евгений Пилипенко

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