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Импичмент Трампа. Белый дом отреагировал на публичные слушания

Импичмент Трампа. Белый дом отреагировал на публичные слушания - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
07.12.2019, 08:21

Адвокат Администрации Трампа Пэт Сиполлоне назвал расследование импичмента "совсем необоснованным"

В Белом доме заявили, что откажутся от участия в слушаниях по делу импичмента президента США Дональда Трампа, назначенных на следующую неделю. Об этом сообщает Reuters.

Адвокат Администрации Трампа Пэт Сиполлоне назвал расследование импичмента "совсем необоснованным" и сказал, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приказала демократам начать осуществление импичмента "еще до того, как комитет услышал хоть один кусок доказательств".

"Мы не видим причин для участия, потому что процесс несправедлив", - сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности. 

Он считает, что представителям Трампа не дали возможности справедливо участвовать в расследовании и приглашать свидетелей.

  • 25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.
  • 3 ноября был опубликован доклад республиканцев, в котором отвергаются все обвинения в адрес президента США.

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