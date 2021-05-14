Инцидент в Сюнике. Пашинян позвонил Путину – просит изгнать армию Азербайджана через ОДКБ

И.о. премьера Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и уведомил его о решении обратиться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности из-за азербайджанских военных на территории юго-восточной Сюникской области. Об этом пишет пресс-служба армянского правительства.

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После войны де-юре и де-факто граница Армения-Азербайджан проходит теперь рядом с Сюникской областью.

По словам Пашиняна, второй день в районе озера Сюник "складывается взрывоопасная обстановка": группы военных Азербайджана пересекли границу и "попытались оградить озеро" в 3,5 км вглубь территории Армении. Он уточнил, что после "тактических контратак" армян азербайджанцы в прилегающих районах отошли, но ~250 военных все еще находятся в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей.

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"Ни одного случая применения огнестрельного или другого оружия представителями вооруженных сил Армении или Азербайджана пока не зарегистрировано", – сказал он.

И.о. премьера Армении считает этот инцидент "провокацией, которая может иметь гораздо более широкие военно-политические цели" – "чтобы спровоцировать военный конфликт".

"Поручаю... принять меры к началу консультаций по ст. 2 договора о коллективной безопасности, в частности, для согласования позиций государств-членов ОДКБ и устранения создаваемой угрозы, и принять меры для инициирования процедур, предусмотренных положением о кризисном реагировании ОДКБ", – говорится в указе Пашиняна.

ОДКБ – военно-политическая международная организация (РФ, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), основанная в мае 1992 года.

В отличие от НАТО критериев для приема в ОДКБ нет, для этого не нужно отвечать демократическим критериям, иметь реформированную экономику и судебную систему.

Москва пытается представлять ОДКБ как "альтернативу НАТО".

В Армении распущен парламент, президент назначил досрочные выборы на июнь.

Евгений Пилипенко

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