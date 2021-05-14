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Инцидент в Сюнике. Пашинян позвонил Путину – просит изгнать армию Азербайджана через ОДКБ

14.05.2021, 11:31
Инцидент в Сюнике. Пашинян позвонил Путину – просит изгнать армию Азербайджана через ОДКБ - Фото
Никол Пашинян и Владимитр Путин (фото - ЕРА)

И.о. премьера Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и уведомил его о решении обратиться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности из-за азербайджанских военных на территории юго-восточной Сюникской области. Об этом пишет пресс-служба армянского правительства.

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После войны де-юре и де-факто граница Армения-Азербайджан проходит теперь рядом с Сюникской областью.

По словам Пашиняна, второй день в районе озера Сюник "складывается взрывоопасная обстановка": группы военных Азербайджана пересекли границу и "попытались оградить озеро" в 3,5 км вглубь территории Армении. Он уточнил, что после "тактических контратак" армян азербайджанцы в прилегающих районах отошли, но ~250 военных все еще находятся в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей.

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"Ни одного случая применения огнестрельного или другого оружия представителями вооруженных сил Армении или Азербайджана пока не зарегистрировано", – сказал он.

И.о. премьера Армении считает этот инцидент "провокацией, которая может иметь гораздо более широкие военно-политические цели" – "чтобы спровоцировать военный конфликт".

"Поручаю... принять меры к началу консультаций по ст. 2 договора о коллективной безопасности, в частности, для согласования позиций государств-членов ОДКБ и устранения создаваемой угрозы, и принять меры для инициирования процедур, предусмотренных положением о кризисном реагировании ОДКБ", – говорится в указе Пашиняна.

СПРАВКА. С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района. На линию разграничения в Лачине введены российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении. После поражения в Армении начался политический кризис
  • ОДКБ – военно-политическая международная организация (РФ, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), основанная в мае 1992 года.
  • В отличие от НАТО критериев для приема в ОДКБ нет, для этого не нужно отвечать демократическим критериям, иметь реформированную экономику и судебную систему.
  • Москва пытается представлять ОДКБ как "альтернативу НАТО".
  • В Армении распущен парламент, президент назначил досрочные выборы на июнь.
Евгений Пилипенко
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