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Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска из Армении

14.05.2021, 09:29
Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска из Армении - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Французский президент Эмманюэль Макрон написал в Faceboоk пост на армянском языке, призвав Азербайджан вывести войска из приграничного района Армении.

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12 мая армянские военные подняли тревогу: якобы азербайджанская армия во время некоей "корректировки границы" на 3,5 км продвинулась на территорию Армении в одном из приграничных районов.

Вслед за этом и.о. премьера Армении Никол Пашинян срочно собрал Совбез страны. В заявлении говорится о посягательстве Азербайджана на армянскую территорию.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении, – пишет Макрон. – Их нужно немедленно отозвать. Я еще раз говорю армянскому народу: Франция едина (в поддержке Армении, — ред.) и останется таковой".

скрин поста

Вечером 13 мая президент Франции обсудил ситуацию с Пашиняном.

СПРАВКА. С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района. На линию разграничения в Лачине введены российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении. После поражения в Армении начался политический кризис.
  • Армяне проживают во Франции столетиями, но большая часть диаспоры – эмигранты в период геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века. Оценки численности разнятся от 250 000 до 750 000 человек.
  • В апреле 2022 года во Франции состоятся очередные президентские выборы. Макрон пока не сообщал, будет ли выдвигаться. По конституции страны, он может это сделать.

Читайте также: В Армении распущен парламент, президент назначил досрочные выборы на июнь

Евгений Пилипенко
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