Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска из Армении

Французский президент Эмманюэль Макрон написал в Faceboоk пост на армянском языке, призвав Азербайджан вывести войска из приграничного района Армении.

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12 мая армянские военные подняли тревогу: якобы азербайджанская армия во время некоей "корректировки границы" на 3,5 км продвинулась на территорию Армении в одном из приграничных районов.

Вслед за этом и.о. премьера Армении Никол Пашинян срочно собрал Совбез страны. В заявлении говорится о посягательстве Азербайджана на армянскую территорию.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении, – пишет Макрон. – Их нужно немедленно отозвать. Я еще раз говорю армянскому народу: Франция едина (в поддержке Армении, — ред.) и останется таковой".

Вечером 13 мая президент Франции обсудил ситуацию с Пашиняном.

Армяне проживают во Франции столетиями, но большая часть диаспоры – эмигранты в период геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века. Оценки численности разнятся от 250 000 до 750 000 человек.

В апреле 2022 года во Франции состоятся очередные президентские выборы. Макрон пока не сообщал, будет ли выдвигаться. По конституции страны, он может это сделать.

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Евгений Пилипенко

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