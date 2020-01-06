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Иран привел ракетные войска в боевую готовность – Reuters

Иран привел ракетные войска в боевую готовность – Reuters - Фото
Армия Ирана (Иллюстративное фото: EPA)
06.01.2020, 07:11

Пока неясно, что это – подготовка к обороне или нападению

Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил по всей стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Отмечается, что неясно, имеет ли повышенный уровень готовности оборонительный характер.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, не предоставил дополнительную информацию и не сказал, были ли нацелены иранские ракеты на какие-либо конкретные объекты, на фоне угроз Тегераном отомстить США за удар, в результате которого на прошлой неделе погиб генерал Касем Сулеймани.

"Они явно находятся в состоянии повышенной готовности. Это усиленное состояние готовности – подготовка к обороне или нападению? В данный момент это невозможно определить, – сказал источник. – Но мы внимательно следим за этим".

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