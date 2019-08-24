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Иран заявил об успешном испытании "новой" ракеты

Иран заявил об успешном испытании "новой" ракеты - Фото
Фото: IRANIAN PRESIDENCY OFFICE/EPA
24.08.2019, 13:10

Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты не сообщалось

Иранский командующий Корпусом стражи исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил об успешном испытании новой ракеты. Об этом сообщает AP.

По словам Салами, ракету испытали на фоне растущей напряженности в отношениях с США и распада ядерного соглашения с мировыми державами.

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Он назвал это "одним из успешных дней нации". 

Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты не сообщалось. 

На этой неделе Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственного производства Бавар-373.

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Иран Хосейн Салами
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