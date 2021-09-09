Из Кабула в Катар вылетел первый коммерческий рейс с 100 пассажирами, среди них украинцы
Сегодня, 9 сентября, из аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс со времени захвата власти в Афганистане талибами. На борту самолета – около 100 граждан, в том числе украинцы. Об этом сообщает CNN.
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По информации CNN, самолет авиакомпании Qatar Airways уже приземлился в Катаре.
Как сообщил информированный источник, среди 100 человек, улетевших из Кабула – граждане Канады, Украины, Германии, Великобритании и США, которые попали в список примерно 200 иностранцев, которым талибы разрешили покинуть страну.
Отмечается, что управление гражданской авиации Афганистана готовится к запуску большего количества рейсов из Кабула.
По данным источника, оба основных афганских авиаперевозчика – Kam Air и Ariana Afgan Airlines – планируют перезапустить разные маршруты.
Источник сообщил, что обслуживающая компания в аэропорту будет той же, что использовалась до закрытия аэропорта после падения Кабула в середине августа.
В ближайшие дни ожидаются и другие международные рейсы.
- В середине августа Талибан захватил почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Западные страны начали эвакуировать через аэропорт Кабула своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.
- 25 августа Талибан заявил, что перекрыл дороги в аэропорт для афганцев, чтобы из страны не вывозили медиков, инженеров и прочих специалистов. На следующий день возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 170 человек, в том числе американские военные.
- 28 августа в Киев прилетели три самолета, которые эвакуировали из Афганистана более 360 человек.
- Всего Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек,
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