Из Кабула в Катар вылетел первый коммерческий рейс с 100 пассажирами, среди них украинцы

Сегодня, 9 сентября, из аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс со времени захвата власти в Афганистане талибами. На борту самолета – около 100 граждан, в том числе украинцы. Об этом сообщает CNN.

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По информации CNN, самолет авиакомпании Qatar Airways уже приземлился в Катаре.

Как сообщил информированный источник, среди 100 человек, улетевших из Кабула – граждане Канады, Украины, Германии, Великобритании и США, которые попали в список примерно 200 иностранцев, которым талибы разрешили покинуть страну.

Отмечается, что управление гражданской авиации Афганистана готовится к запуску большего количества рейсов из Кабула.

По данным источника, оба основных афганских авиаперевозчика – Kam Air и Ariana Afgan Airlines – планируют перезапустить разные маршруты.

Источник сообщил, что обслуживающая компания в аэропорту будет той же, что использовалась до закрытия аэропорта после падения Кабула в середине августа.

В ближайшие дни ожидаются и другие международные рейсы.

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Наталия Медведева

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