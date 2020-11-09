Избранный президент США. Что говорил Байден о войне в Карабахе перед выборами

Байден призывал перестать нянчиться с Турцией, дать понять Азербайджану, что военного решения нет, а Армении – что оккупация не может быть вечной

Избранный президент США Джо Байден во время предвыборной кампании упрекал все стороны войны в Нагорном Карабахе и настаивал на дипломатическом решении конфликта. Заявление об обеспокоенности Байдена было опубликовано на его сайте после очередного нарушения перемирия от 10 октября.

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Байден критиковал реакцию администрации действующего президента США Дональда Трампа на события в Карабахе, называя ее пассивной и отстраненной.

"Вместо того, чтобы делегировать дипломатические полномочия Москве, администрация должна принимать более активное участие на самом высоком уровне, работая с нашими европейскими партнерами, чтобы снизить эскалацию боевых действий и вернуть обе стороны к переговорам", – писал он.

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По его словам, администрация президента США, должна была:

– сказать Азербайджану, что не потерпит его попыток навязать военное решение этого конфликта;

- дать понять Армении, что районы, окружающие Нагорный Карабах, не могут быть оккупированы бесконечно и что "заслуживающие доверия" переговоры о долгосрочном урегулировании конфликта должны начаться сразу же после прекращения огня;

- "прекратить нянчиться с Анкарой", сказать Турции и Ирану, чтобы они держались подальше от этого конфликта.

Байден также заявил, что поставки Турцией оружия Азербайджану и ее воинственная риторика – безответственны.

Он писал, что добиться дипломатического решения конфликта будет непросто. Однако настаивал: надо попытаться сделать это как можно быстрее – прежде чем погибнет еще больше людей и конфликт разрастется.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном имеет давнюю историю. После горячей фазы в начале 90-х с новой интенсивностью бои вспыхнули 27 сентября 2020 года. Уже несколько раз были сорваны режимы прекращения огня.

Бои в НК продолжаются по сегодняшний день. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завоевании азербайджанскими войсками важнейшего в регионе города Шуша. В Минобороны Армении это отрицают.

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Марк Сировой

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