"Изгнать Путина". Сторонники задержанного шамана продолжат путь

Спутники якутского шамана Александра Габышева, который уже более полугода идет пешком в Москву, чтобы "изгнать демона" - президента РФ Владимира Путина, решили продолжить намеченный им маршрут. Об этом сообщает российская редакция Радио Свобода.
Известно, что шаман прошёл по территории Забайкальского края и Бурятии. Именно там 19 сентября его задержали полицейские.
Сторонники шамана, присоединившиеся к нему в пути, перебрались с территории Бурятии в Иркутскую область. 20 сентября они планнируют продолжить путь Габышева, рассказал один из членов отряда.
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