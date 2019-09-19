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"Изгнать Путина". Сторонники задержанного шамана продолжат путь

"Изгнать Путина". Сторонники задержанного шамана продолжат путь - Фото
Именно из Кремля шаман хочет изгнать Путина (Фото: Pixabay)
19.09.2019, 21:02

19 сентября Габышева задержали полицейские

Спутники якутского шамана Александра Габышева, который уже более полугода идет пешком в Москву, чтобы "изгнать демона" - президента РФ Владимира Путина, решили продолжить намеченный им маршрут. Об этом сообщает российская редакция Радио Свобода.

Известно, что шаман прошёл по территории Забайкальского края и Бурятии. Именно там 19 сентября его задержали полицейские.

Сторонники шамана, присоединившиеся к нему в пути, перебрались с территории Бурятии в Иркутскую область. 20 сентября они планнируют продолжить путь Габышева, рассказал один из членов отряда.

  • Габышев начал свой путь из Якутска в Москву четыре месяца назад. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.
  • Сегодня стало известно о его задержании российскими силовиками.

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шаман Россия владимир путин кремль александр габышев
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