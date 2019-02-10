"Жесткий" Brexit: в ФРГ могут потерять работу 100 тысяч человек

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Если Великобритания выйдет из состава Евросоюза без торговых договоренностей, то в Германии под угрозой окажутся 100 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным газеты Welt am Sonntag, согласно исследованию экономистов Ханса-Ульриха Брауцша и Оливера Хольтемёлера из института экономического анализа имени Лейбница в Галле и университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенбергемв случае "жесткого Брекзита рабочих мест могут лишиться около 15 тысяч человек, занятых в автомобильной промышленности.

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Особенно большое число безработных может появиться в нижнесаксонском Вольфсбурге и баварском Дингольфинге-Ландау, где расположены заводы Volkswagen и BMW. Отмечается, что неупорядоченный выход Великобритании из ЕС может затронуть в Германии также сотрудников таких крупных технологических компаний, как IBM и Siemens.

"Нет ни одного другого государства, где эффект ("жесткого" Brexit, - ред.) на занятость настолько велик, как в Германии", - отметил один из авторов исследования Хольтемёлер.

По оценкам экономистов, за ФРГ следует Франция, где из-за неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС рабочие места могут потерять до 50 тысяч человек. Большие потери, предположительно, понесет также Китай, который будет получать меньше заказов от фирм, экспортирующих в Великобританию.

21 января, после отклонения британской Палатой общин соглашения по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза.

Парламент Британии отверг перенос даты Brexit и обязал Мэй вернуться к переговорам с Европейским Союзом, чтобы пересмотреть вопрос о границе между Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, и Ирландией, которая остается страной-членом ЕС.



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Brexit назначен на 29 марта 2019 года, но для плавного выхода из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Для предотвращения хаоса в случае нерегулируемого выхода из состава Европейского союза (без предварительного соглашения с ЕС - ред.) власти рассматривают возможность введения военного положения и готовят 3500 солдат на случай жесткого Brexit.

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