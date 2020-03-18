Карантинные меры. По совету вирусологов американцы переводят похороны в онлайн

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Из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в США американское агентство здравоохранения призвало скорбящих радикально поменять прощание с умершими близкими - "посещать" похороны по онлайн-стриму. Об этом со ссылкой на совет Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пишет BBC News.

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Медики заявили, что похороны должны быть ограничены небольшим числом присутствующих скорбящих, возможно, лишь семьей, а для всех остальных - транслироваться в интернете.

Это нужно делать, следуя советам по социальному дистанцированию, пояснили они, а не потому, что якобы кто-то может заразиться от умершего человека (если он скончался от COVID-19): нет никаких доказательств того, что это возможно.

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Ранее CDC рекомендовал американцам ограничивать собрания не более чем 50 людьми, тогда как президент США Дональд Трамп заявил, что лучше будет, если на собраниях не будет более 10 человек.

Как отмечает источник, даже до этой директивы CDC похоронные бюро в США уже начали предлагать свои услуги в прямом эфире. США - не первая страна, которая поменяет условия похорон: то же происходит в Британии, Ирландии и наиболее пораженной эпидемией Италии. У итальянцев сейчас похоронные услуги полностью запрещены - вместо этого они ограничены простым благословением.

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