В Ватикане ожидают, что церемония состоится в промежутке между пятницей и воскресеньем

Ватикан (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Во вторник, 22 апреля, кардиналы должны собраться в Ватикане, чтобы спланировать похороны папы римского Франциска, скончавшегося накануне. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналисты отметили, что на похороны понтифика приедут лидеры со всего мира. В частности, президент США Дональд Трамп подтвердил, что приедет попрощаться с папой римским.

Всех кардиналов, находящихся в Риме, пригласили собраться в Ватикане в 09:00 (10:00 по Киеву), где они должны составить планы похорон.

В Ватикане ожидается, что церемония состоится в промежутке между пятницей и воскресеньем. Нарушая традицию, Франциск подтвердил в своем последнем завещании, обнародованном в понедельник, что он желает быть похоронен в римской базилике Санта-Мария-Манджоре, а не в базилике Святого Петра.

Собрание кардиналов также пересмотрит повседневное функционирование церкви в период до избрания нового папы.