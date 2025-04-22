Кардиналы должны собраться в Ватикане, чтобы спланировать похороны папы римского Франциска
Во вторник, 22 апреля, кардиналы должны собраться в Ватикане, чтобы спланировать похороны папы римского Франциска, скончавшегося накануне. Об этом сообщило агентство Reuters.
Журналисты отметили, что на похороны понтифика приедут лидеры со всего мира. В частности, президент США Дональд Трамп подтвердил, что приедет попрощаться с папой римским.
Всех кардиналов, находящихся в Риме, пригласили собраться в Ватикане в 09:00 (10:00 по Киеву), где они должны составить планы похорон.
В Ватикане ожидается, что церемония состоится в промежутке между пятницей и воскресеньем. Нарушая традицию, Франциск подтвердил в своем последнем завещании, обнародованном в понедельник, что он желает быть похоронен в римской базилике Санта-Мария-Манджоре, а не в базилике Святого Петра.
Собрание кардиналов также пересмотрит повседневное функционирование церкви в период до избрания нового папы.
- Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл.
- Мировые лидеры выразили соболезнования, среди которых и Владимир Зеленский.
- Газета La Repubblica писала, что причиной смерти Франциска мог стать инсульт. Впоследствии эту информацию подтвердили в Ватикане.