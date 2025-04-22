У Ватикані очікують, що церемонія відбудеться у проміжку між п'ятницею та неділею

Ватикан (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

У вівторок, 22 квітня, кардинали мають зібратися у Ватикані, щоб спланувати похорон папи римського Франциска, який помер напередодні. Про це повідомило агентство Reuters.

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Журналісти зазначили, що на похорон понтифіка приїдуть лідери зі всього світу. Зокрема, президент США Дональд Трамп підтвердив, що приїде попрощатися з папою римським.

Усіх кардиналів, які зараз перебувають у Римі, запросили зібратися у Ватикані о 09:00 (10:00 за Києвом), де вони повинні скласти плани похорону.

У Ватикані очікують, що церемонія відбудеться у проміжку між п'ятницею та неділею. Порушуючи традицію, Франциск підтвердив у своєму останньому заповіті, оприлюдненому в понеділок, що він бажає бути похованим у римській базиліці Санта-Марія-Манджоре, а не в базиліці Святого Петра.

Зібрання кардиналів також перегляне повсякденне функціонування церкви в період до обрання нового папи.