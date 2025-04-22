Кардинали мають зібратися у Ватикані, щоб спланувати похорон папи римського Франциска
У вівторок, 22 квітня, кардинали мають зібратися у Ватикані, щоб спланувати похорон папи римського Франциска, який помер напередодні. Про це повідомило агентство Reuters.
Журналісти зазначили, що на похорон понтифіка приїдуть лідери зі всього світу. Зокрема, президент США Дональд Трамп підтвердив, що приїде попрощатися з папою римським.
Усіх кардиналів, які зараз перебувають у Римі, запросили зібратися у Ватикані о 09:00 (10:00 за Києвом), де вони повинні скласти плани похорону.
У Ватикані очікують, що церемонія відбудеться у проміжку між п'ятницею та неділею. Порушуючи традицію, Франциск підтвердив у своєму останньому заповіті, оприлюдненому в понеділок, що він бажає бути похованим у римській базиліці Санта-Марія-Манджоре, а не в базиліці Святого Петра.
Зібрання кардиналів також перегляне повсякденне функціонування церкви в період до обрання нового папи.
- Папа римський Франциск помер уранці 21 квітня. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл.
- Світові лідери висловили співчуття, з-поміж яких і Володимир Зеленський.
- Газета La Repubblica писала, що причиною смерті Франциска міг стати інсульт. Згодом цю інформацію підтвердили у Ватикані.