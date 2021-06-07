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Китай опубликовал снимок ровера Zhurong с орбиты Марса

07.06.2021, 17:35
Китай опубликовал снимок ровера Zhurong с орбиты Марса - Фото
Марс, снимок посадочной платформы Tianwen-1 c китайского ровера Zhurong (фото - CNSA)

Снимок марсохода Zhurong на поверхности Марса был опубликован сегодня Национальным космическим агентством Китая (CNSA), сообщает Синьхуа.

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Снимок сделан 2 июня находящимся на орбите Марса зондом Tianwen-1. В его правом верхнем углу видны два пятна, верхнее из которых, по данным CNSA, это посадочная платформа, а нижнее – марсоход.

Также ниже на фотографии, предположительно, видна задняя крышка спускаемой капсулы и сброшенный во время приземления парашют, в нижнем левом углу – тепловой экран спускаемой капсулы.

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Денис Юдин
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Китай Марс марсоход Tianwen-1 Zhurong
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