Китай опубликовал снимок ровера Zhurong с орбиты Марса
07.06.2021, 17:35
Марс, снимок посадочной платформы Tianwen-1 c китайского ровера Zhurong (фото - CNSA)
Снимок марсохода Zhurong на поверхности Марса был опубликован сегодня Национальным космическим агентством Китая (CNSA), сообщает Синьхуа.
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Снимок сделан 2 июня находящимся на орбите Марса зондом Tianwen-1. В его правом верхнем углу видны два пятна, верхнее из которых, по данным CNSA, это посадочная платформа, а нижнее – марсоход.
Также ниже на фотографии, предположительно, видна задняя крышка спускаемой капсулы и сброшенный во время приземления парашют, в нижнем левом углу – тепловой экран спускаемой капсулы.
- 23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли, ее целью была посадка первого китайского ровера на марсианской равнине Утопия.
- 10 февраля 2021-го китайская станция совершила маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту Марса. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на марсианскую орбиту.
- В мае посадочный модуль Tianwen-1 приземлился на Марсе и прислал первые фотографии.
- 22 мая ровер Zhurong успешно сошел с посадочной платформы.
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