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Китай отметит борьбу с коронавирусом запуском особенного космического спутника

Китай отметит борьбу с коронавирусом запуском особенного космического спутника - Фото
Ухань после вспышки коронавируса (фото - ЕРА)
06.04.2020, 13:45

В конце апреля в КНР запустят аппарат "Ухань"

Во второй половине апреля Китай запустит космический спутник "Ухань", названный так, чтобы отметить борьбу страны с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета Жэньминь жибао, официальное печатное издание Центрального комитета Компартии КНР.

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Выведением аппарата на орбиту с помощью твердотопливной ракеты "Куайчжоу-1А" займется Китайская корпорация космической науки и промышленности (CASIC). Носитель разработан компанией Sanjiang Group, которая находится в Ухане - городе, откуда по миру пошел коронавирус.

Запуск осуществят с площадки на космодроме Цзюцюань на северо-западе Китая.

Аппарат "Ухань" станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь-2" в рамках проекта Xingyun Engineering: на орбиту выведут 80 низкоорбитальных спутников связи для интернета вещей.

Тем временем в Китае, где жесткими карантинными мерами погасили вспышку COVID-19, снова открывают рынки с летучими мышами, которые могут быть источником SARS-CoV-2.

Смотрите фото: Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса

Евгений Пилипенко
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