UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

КНДР перестала отвечать на звонки по горячей линии с Южной Кореей

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 08:30
КНДР перестала отвечать на звонки по горячей линии с Южной Кореей - Фото
Ким Чен Ын (фото - KCNA-EPA)

КНДР не отвечает на звонки по горячей линии с Южной Кореей на фоне грядущих американско-южнокорейских учений. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, Сеул и Пхеньян восстановили в конце июля перерезанные в прошлом году провода горячей линии и обычно связывались два раза в день. Однако во вторник КНДР проигнорировала звонки Южной Кореи.

В агентстве отмечают, что это произошло через несколько часов после того, как высокопоставленный чиновник КНДР предостерег Сеул и Вашингтон от ежегодных совместных военных учений, которые должны начаться на этой неделе.

Эти же учения ранее раскритиковала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Е Чжон. В заявлении государственного информагентства Северной Кореи учения назвали "актом самоуничтожения, за который следует заплатить высокую цену".

Смотрите также: Как живут люди в пограничном районе КНДР: видео с южнокорейского телескопа

По данным источников Reuters, предварительные тренировки учений Вашингтона и Сеула начались уже во вторник. Минобороны Южной Кореи отказалось это комментировать и заявило, что две страны все еще обсуждают сроки и масштабы регулярных учений.

Спикер Госдепа США Нэд Прайс заверил, что учения носят "чисто оборонительный характер" – и Вашингтон "не питает враждебных намерений по отношению к Северной Корее".

  • Корейский полуостров де-юре остается в состоянии войны, ведь война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным соглашением. США держат в Южной Корее около 28 000 военных. Совместные военные учения были сокращены в последние годы, чтобы способствовать переговорам, цель которых – убедить Пхеньян свернуть ядерные и ракетные программы в обмен на снятие санкций.
  • Переговоры США и КНДР в 2019 году провалились. Хотя Сеул и Вашингтон заявляют, что готовы к дипломатии, они также заявляют, что другая сторона должна принять меры.
  • В марте 2021-го чиновники администрации президента США Джо Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР.
  • 17 марта Ким Е Чжон выступила с угрозами в адрес администрации Байдена на фоне совместных учений США и Южной Кореи. Это стало первым прямым обращением КНДР к администрации Байдена.

Читайте также: В Северной Корее из-за нехватки продовольствия используют запасенный на случай войны рис

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кндр южная корея учения горячая линия Ким Ё Чжон гссдеп сша
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 