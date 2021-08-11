КНДР перестала отвечать на звонки по горячей линии с Южной Кореей

КНДР не отвечает на звонки по горячей линии с Южной Кореей на фоне грядущих американско-южнокорейских учений. Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщается, Сеул и Пхеньян восстановили в конце июля перерезанные в прошлом году провода горячей линии и обычно связывались два раза в день. Однако во вторник КНДР проигнорировала звонки Южной Кореи.

В агентстве отмечают, что это произошло через несколько часов после того, как высокопоставленный чиновник КНДР предостерег Сеул и Вашингтон от ежегодных совместных военных учений, которые должны начаться на этой неделе.

Эти же учения ранее раскритиковала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Е Чжон. В заявлении государственного информагентства Северной Кореи учения назвали "актом самоуничтожения, за который следует заплатить высокую цену".

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По данным источников Reuters, предварительные тренировки учений Вашингтона и Сеула начались уже во вторник. Минобороны Южной Кореи отказалось это комментировать и заявило, что две страны все еще обсуждают сроки и масштабы регулярных учений.

Спикер Госдепа США Нэд Прайс заверил, что учения носят "чисто оборонительный характер" – и Вашингтон "не питает враждебных намерений по отношению к Северной Корее".

Корейский полуостров де-юре остается в состоянии войны, ведь война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным соглашением. США держат в Южной Корее около 28 000 военных. Совместные военные учения были сокращены в последние годы, чтобы способствовать переговорам, цель которых – убедить Пхеньян свернуть ядерные и ракетные программы в обмен на снятие санкций.

Переговоры США и КНДР в 2019 году провалились. Хотя Сеул и Вашингтон заявляют, что готовы к дипломатии, они также заявляют, что другая сторона должна принять меры.

В марте 2021-го чиновники администрации президента США Джо Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР.

17 марта Ким Е Чжон выступила с угрозами в адрес администрации Байдена на фоне совместных учений США и Южной Кореи. Это стало первым прямым обращением КНДР к администрации Байдена.

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Марк Сировой

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