Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 13-м месте

За прошедшие сутки в мире выявили 257 855 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Индии (78 472), Украина (2481) заняла 13-е место по количеству новых случаев COVID-19 в мире. Об этом говорится в данных Worldometers.

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Всего за предыдущие сутки в мире зафиксировали 257 855 новых заболевших и 5302 умерших. С начала эпидемии в мире зафиксировали 25 157 450 случаев заражения, 845 979 смертей, а 17 501 076 человек выздоровели.

Индия заняла первое место по количеству новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки - там зафиксировали 78 472 заболевших. Всего в Индии уже 3 539 712 инфицированных коронавирусом.

На втором месте США, где выявили 42 843 новых заболевших. Всего там уже 6 139 078 инфицированных.

За ними следует Бразилия - 34 360 новых заболевших за прошедшие. Всего - 3 846 965 инфицированных.

На четвертом месте по количеству выявленных случаев за сутки Перу - 9474 новых заболевших, всего - 639 435.

На пятом месте - Колумбия - 9394 новых заболевших. Всего - 599 914.

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Владислав Сердюк

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