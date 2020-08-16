Коронавирус. В мире снизилась суточная заболеваемость - последние данные
За все время эпидемии коронавируса в мире зафиксировали 21,6 млн заболевших. Больше всего заразившихся COVID-19 выявили в США, Бразилии, Индии, России
За прошедшие сутки в мире зафиксировали 260 320 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 25 581 случай меньше, чем было днем ранее, говорится в сведенных данных на Worldometers.
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За сутки скончались 5406 больных COVID-19 (днем ранее (5944), выздоровели 181 318 человек (221 352).
За все время эпидемии зафиксировали 21 605 498 заболевших, 768 222 умерших и 14 322 015 выздоровевших.
Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом заболевших:
1. США – 5 529 789 заболевших (+53 323 за сутки), 172 606 умерших (+1071) и 2 900 188 (+25 041) выздоровевших.
2. Бразилия – 3 317 832 (+38 937), 107 297 (+726), 2 404 272 (+19 970).
3. Индия - 2 589 208 (+63 986), 50 084 (+950), 1 860 672 (+53 116).
4. Россия - 917 884 (+5061), 15 617 (+119), 729 411 (+6447).
5. ЮАР - 583 653 (+4513), 11 677 (+121), 466 941 (+5207).
- 16 июля Канада, США и Великобритания обвинили Россию в попытке украсть данные по вакцинам от COVID-19.
- 11 августа в России заявили о регистрации собственной антикоронавирусной вакцины, а также, что прививку уже получила одна из дочерей президента РФ Владимира Путина.
- 12 августа медики США раскритиковали РФ за скрытность и спешку с вакциной от коронавируса. а Германия назвала разработку это вакцины "экспериментом с высоким риском". В ВОЗ заявили, что говорить об использовании российской вакцины пока рано.
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