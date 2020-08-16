Коронавирус. В мире снизилась суточная заболеваемость - последние данные

За все время эпидемии коронавируса в мире зафиксировали 21,6 млн заболевших. Больше всего заразившихся COVID-19 выявили в США, Бразилии, Индии, России

За прошедшие сутки в мире зафиксировали 260 320 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 25 581 случай меньше, чем было днем ранее, говорится в сведенных данных на Worldometers.

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За сутки скончались 5406 больных COVID-19 (днем ранее (5944), выздоровели 181 318 человек (221 352).

За все время эпидемии зафиксировали 21 605 498 заболевших, 768 222 умерших и 14 322 015 выздоровевших.

Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 5 529 789 заболевших (+53 323 за сутки), 172 606 умерших (+1071) и 2 900 188 (+25 041) выздоровевших.

2. Бразилия – 3 317 832 (+38 937), 107 297 (+726), 2 404 272 (+19 970).

3. Индия - 2 589 208 (+63 986), 50 084 (+950), 1 860 672 (+53 116).

4. Россия - 917 884 (+5061), 15 617 (+119), 729 411 (+6447).

5. ЮАР - 583 653 (+4513), 11 677 (+121), 466 941 (+5207).

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Марк Сировой

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