Коронавирус. В мире заболели 6,7 млн, больше всего в США, России, Бразилии

Иллюстративное фото: pixabay.com

На утро 5 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 698 615 человек, 393 142 умерли, 3 249 457 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

CША занимают первое место по количеству инфицированных, заболели COVID-19 1 924 051 человек, зафиксированы 110 173 летальных случаев, выздоровели 712 252 пациентов.

На втором месте – Бразилия, где 615 870 заболевших, 34 039 летальных случаев, 274 997 выздоровевших

На третьем – Россия, COVID-19 заразились 441 108 человек, 5384 умерли, выздоровели 204 623.

Читайте также: Антирекорд. В России резко выросло суточное число умерших от коронавируса

На четвертом - Испания, 287 740 зараженных , 27 133 летальных случаев, на сегодня нет данных о выздоровевших. Ранее в стране пересмотрели статистику и исключили из нее 2000 смертей.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Великобритания – на пятом, 281 661 инфицированы, 39 904 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на шестом, заболели 234 0213 человек, летальных случаев 33 689, 161 895 выздоровевших.

На седьмом Индия, 226 713 инфицированы, 6393 умерли, 108 450 выздоровели.

Читайте также: Ученые прогнозируют начало угасания пандемии коронавируса в Украине

Германия – на восьмом, 184 923 заболевших, 8736 умерли, 167 800 выздоровели.

Перу - - на девятом, 183 198 заразились, 5031 умерли, 76 228 выздоровели.

Турция – на десятом, 167 410 инфицированы, 4 630 умерли, 131 778 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.

На днях ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19, страны начали его запрещать.

В Украине после этапов роста и стабилизации наметилась тенденция к медленному угасанию эпидемии коронавируса, заявляют ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE