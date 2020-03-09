Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Выздоровление от COVID-19 может занимать до шести недель – ВОЗ

Коронавирус. Выздоровление от COVID-19 может занимать до шести недель – ВОЗ - Фото
Фото: ЕРА
09.03.2020, 20:51

По словам Майка Райана из ВОЗ, выздоровление от COVID-19 может длиться до шести недель. В тяжелы случаях – до нескольких месяцев

Воcстановление от заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, может занимать до шести недель. Об этом сообщил Майк Райан - исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, передает CNN.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чтобы выздороветь от этой болезни может потребоваться до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь", - сказал он.

Читайте также: "Мне кажется, это просто грипп". История женщины, которая одолела коронавирус

При этом глава ВОЗ Теодор Гебрейесус сегодня на брифинге заявил, что есть серьезная угроза пандемии, однако большинство зараженных выздоровеют.  По его словам, это будет первая в истории человечества эпидемия, которую можно контролировать. 

Пока нет лекарства от пневмонии, вызванной коронавирусом, медики проводят противосимптомное лечение.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • Наиболее сильный удар из европейских стран приняла Италия - там на карантин закрыли 26 провинцийПо состоянию на 8 марта Кипр оставался единственной страной ЕС, где не было коронавируса, предает Вестник Кипра.
  •  В Украине пока зафиксирован один случай заболевания COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения коронавирусом. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

Смотрите также: Чеснок и кокаин не помогут. В ВОЗ развеяли мифы о коронавирусе

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19 ВОЗ выздоровление майк райан Теодор Гебрейесус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 