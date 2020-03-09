Коронавирус. Выздоровление от COVID-19 может занимать до шести недель – ВОЗ

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Воcстановление от заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, может занимать до шести недель. Об этом сообщил Майк Райан - исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, передает CNN.

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"Чтобы выздороветь от этой болезни может потребоваться до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь", - сказал он.

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При этом глава ВОЗ Теодор Гебрейесус сегодня на брифинге заявил, что есть серьезная угроза пандемии, однако большинство зараженных выздоровеют. По его словам, это будет первая в истории человечества эпидемия, которую можно контролировать.

Пока нет лекарства от пневмонии, вызванной коронавирусом, медики проводят противосимптомное лечение.

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