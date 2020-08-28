Кравчук: Цветами на улицах не вынудить Лукашенко отдать власть, он другой жизни не знает

Первый президент заявил, что "неплохо" знает правителя Беларуси и считает, что тот никуда не уйдет под давлением мирных уличных протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко "просто так" власть не отдаст: он прикипел к ней за 26 лет у руля страны. Об этом в программе Право на владу на канале 1+1 заявил первый президент Леонид Кравчук, который последние недели является главой украинской делегации на минских переговорах о Донбассе.

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"Хочу вас разочаровать: Лукашенко власти при цветах на улицах и просьбах не отдаст... Потому, я думаю, нужно готовиться к серьезному давлению на президента Лукашенко", – подчеркнул Кравчук.

Он напомнил, что президент РБ уже обратился за помощью к российскому коллеге, который пообещал ее, если Лукашенко не будет справляться своими силами: "А мы знаем, какая это может быть помощь".

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"А то, что кто-то хочет что-то мирно сделать – я это приветствую. Только 26 лет у власти означают, что каждая клетка Лукашенко, каждый волосок на голове, каждое слово – это власть. Он другой жизни не знает. И власть он просто так не отдаст, будьте к этому готовы", – предостерег Кравчук.

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Евгений Пилипенко

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