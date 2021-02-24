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Кризис в Грузии. Саакашвили призвал оппозицию "атаковать, атаковать и атаковать" – видео

24.02.2021, 08:34
Кризис в Грузии. Саакашвили призвал оппозицию
Михаил Саакашвили (скриншот из видеозаписи)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию на родине "мобилизоваться по всей стране, открыть фронт и атаковать, атаковать и еще раз атаковать", то есть не прекращать акции протеста против нынешней власти. Ролик об этом он записал в Facebook.

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Саакашвили, который сейчас живет в Украине, имеет украинский паспорт и должность руководителя исполкома Нацсовета реформ, осудил вчерашнее задержание в Тбилиси главы оппозиционной партии Единое национальное движение Никанора Мелии.

Эту партию в свое время основал именно Саакашвили.

"Сегодня эта демократия окончательно сдулась", – полагает политик.

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Он выразил надежду, что те, кто арестовал Мелию, "будут сидеть очень долго", а "наше дело правое". Экс-глава государства уверяет, что "наша безоговорочная победа наступит очень скоро: возможно, понадобится год, неделя или месяцы".

По мнению Саакашвили, один из богатейших людей региона Бидзина Иванишвили, "вместо того чтобы мирно передать власть, массово сфальсифицировал результаты выборов в 2020-м". Он назвал происходящее в стране "политической расправой над несогласными" от партии власти Грузинская мечта, за которой стоит Иванишвили.

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Евгений Пилипенко
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