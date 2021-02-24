Кризис в Грузии. Саакашвили призвал оппозицию "атаковать, атаковать и атаковать" – видео
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию на родине "мобилизоваться по всей стране, открыть фронт и атаковать, атаковать и еще раз атаковать", то есть не прекращать акции протеста против нынешней власти. Ролик об этом он записал в Facebook.
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Саакашвили, который сейчас живет в Украине, имеет украинский паспорт и должность руководителя исполкома Нацсовета реформ, осудил вчерашнее задержание в Тбилиси главы оппозиционной партии Единое национальное движение Никанора Мелии.
Эту партию в свое время основал именно Саакашвили.
"Сегодня эта демократия окончательно сдулась", – полагает политик.
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Он выразил надежду, что те, кто арестовал Мелию, "будут сидеть очень долго", а "наше дело правое". Экс-глава государства уверяет, что "наша безоговорочная победа наступит очень скоро: возможно, понадобится год, неделя или месяцы".
По мнению Саакашвили, один из богатейших людей региона Бидзина Иванишвили, "вместо того чтобы мирно передать власть, массово сфальсифицировал результаты выборов в 2020-м". Он назвал происходящее в стране "политической расправой над несогласными" от партии власти Грузинская мечта, за которой стоит Иванишвили.
- По делу о беспорядках 20 июня 2019 года, известных как "ночь Гаврилова", Мелию обвиняют в организации, руководстве и участии в "групповом насилии", а также в штурме парламента Грузии. Он отрицает вину, утверждая, что был рядовым участником событий.
- 18 февраля 2021 года премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за несогласия с решением суда заключить Мелию под стражу.
- 23 февраля полиция взяла штурмом офис партии Саакашвили и арестовала Мелию.
- Нынешние грузинские власти обвиняют Саакашвили в попытках дестабилизировать Грузию.
- США и другие партнеры Грузии призывают власти страны воздержаться от недемократических практик.
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