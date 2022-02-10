В Москве "задумались" над эвакуацией персонала посольства России в Киеве
Министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров "подумывает" об отзыве из Украины части персонала посольства по примеру США, Канады и ряда европейских стран. Такое заявление он сделал на совместном брифинге с главой британского МИД Лиз Трасс, на котором говорилось об угрозе нового российского вторжения в Украину.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы уже, кстати, задумались сами – может быть, англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников", – сказал он.
Глава МИД РФ добавил, что в Кремле посмотрели на действия западных стран и думают "тоже посоветовать неосновному персоналу дипломатических учреждений на время уехать домой".
Российский министр с сарказмом объяснил решение тем, что он "не знает, какие задумки у англосаксонских коллег".
Лавров подвел итоги переговоров с Трасс фразой "разговор немого с глухим".
- На 24 января 2022 года об отзыве членов семей сотрудников посольств или части самих дипломатов заявили США, Великобритания, Австралия и Германия.
- В МИД назвали такие шаги "преждевременными" и напомнили: в стране работают 129 посольств, об эвакуации заявили лишь четыре.
- 26 января посольство США призвало американских граждан покинуть Украину из-за российской угрозы.
Читайте также: У Кулебы призвали западные посольства не делать "нагнетающих" шагов
Комментарии