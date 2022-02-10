В Москве "задумались" над эвакуацией персонала посольства России в Киеве

Министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров "подумывает" об отзыве из Украины части персонала посольства по примеру США, Канады и ряда европейских стран. Такое заявление он сделал на совместном брифинге с главой британского МИД Лиз Трасс, на котором говорилось об угрозе нового российского вторжения в Украину.

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"Мы уже, кстати, задумались сами – может быть, англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников", – сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что в Кремле посмотрели на действия западных стран и думают "тоже посоветовать неосновному персоналу дипломатических учреждений на время уехать домой".

Российский министр с сарказмом объяснил решение тем, что он "не знает, какие задумки у англосаксонских коллег".

Лавров подвел итоги переговоров с Трасс фразой "разговор немого с глухим".

На 24 января 2022 года об отзыве членов семей сотрудников посольств или части самих дипломатов заявили США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД назвали такие шаги "преждевременными" и напомнили: в стране работают 129 посольств, об эвакуации заявили лишь четыре.

26 января посольство США призвало американских граждан покинуть Украину из-за российской угрозы.

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Яна Катасонова

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