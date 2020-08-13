Литва предложила странам ЕС создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси
13.08.2020, 23:50
Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)
Модальности такого фонда могут быть определены в ближайшее время, полагает глава МИД Литвы
В Литве выступили с инициативой создать в рамках Евросоюза специальный фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичус.
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"Учитывая то, что люди Беларуси страдают от репрессий, теряют работу и доходы, я предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси. Модальности такого фонда могут быть определены в ближайшее время", - написал министр.
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