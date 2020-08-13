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Литва предложила странам ЕС создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси

13.08.2020, 23:50
Литва предложила странам ЕС создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси - Фото
Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)

Модальности такого фонда могут быть определены в ближайшее время, полагает глава МИД Литвы

В Литве выступили с инициативой создать в рамках Евросоюза специальный фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

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"Учитывая то, что люди Беларуси страдают от репрессий, теряют работу и доходы, я предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси. Модальности такого фонда могут быть определены в ближайшее время", - написал министр.

  • В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года, по официальным данным, победил Лукашенко. 
  • За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Врачи минских больниц рассказали о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа.
  • 10 августа в Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб мужчина.
  • 12 августа сообщалось, что в ходе массовых протестов в Беларуси силовики задержали трех граждан Польши.
  • 12 августа в МВД признали, что во время вчерашней акции в Бресте использовали табельное оружие на поражение. Ранен мужчина.
  • Утром 13 августа сообщалось, что число задержанных в Беларуси со дня выборов, 9 августа, уже составило более 6700 человек.

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Наталия Медведева
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