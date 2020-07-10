Лукашенко попугал народ майданом и заявил, что не продаст Беларусь России
Радикальных реформ в стране президент РБ не хочет: "Не хочется, чтобы завтра рухнуло все... чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты"
Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками местных СМИ заявил, что "суверенитет и независимость не продаются". Так он ответил на реплику главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, что Лукашенко якобы можно склонить к объединению РБ с РФ - "все зависит от цены". Об этом пишет пресс-служба президента Беларуси.
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"Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет. Это мои убеждения, принципы, идеология", – заверил Лукашенко.
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Говоря о возможном изменении конституции страны, он высказался против радикальных реформ и заявил, что "если начнем с майдана, перечеркнем свою историю".
"И толерантность наша, и памяркоўнасць - все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую конституцию... Все перемены пойдут от конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - сказал белорусский лидер.
- РФ и РБ почти все время после распада СССР договариваются о Союзном государстве, но пока в целом безрезультатно.
- 8 мая 2020-го в РБ назначили президентские выборы на 9 августа.
- Один из кандидатов - экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарыко - был арестован вместе с сыном. Лукашенко заявил, что за тем "стоят кукловоды" из Газпрома.
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