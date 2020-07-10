Лукашенко попугал народ майданом и заявил, что не продаст Беларусь России

Радикальных реформ в стране президент РБ не хочет: "Не хочется, чтобы завтра рухнуло все... чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты"

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками местных СМИ заявил, что "суверенитет и независимость не продаются". Так он ответил на реплику главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, что Лукашенко якобы можно склонить к объединению РБ с РФ - "все зависит от цены". Об этом пишет пресс-служба президента Беларуси.

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"Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет. Это мои убеждения, принципы, идеология", – заверил Лукашенко.

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Говоря о возможном изменении конституции страны, он высказался против радикальных реформ и заявил, что "если начнем с майдана, перечеркнем свою историю".

"И толерантность наша, и памяркоўнасць - все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую конституцию... Все перемены пойдут от конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - сказал белорусский лидер.

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Евгений Пилипенко

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