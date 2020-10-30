Лукашенко – протестующим: Если кто-то прикоснется к военному, уйдет как минимум без рук

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко снова угрожает мирным протестующим

Самоправозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает участникам мирных протестов, обозначив "красные" линии, которые он не рекомендует им переступать. Об этом он сегодня заявил сегодня на встрече с силовиками, передает БЕЛТА.

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"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит", – сказал Лукашенко.

По его словам, те, кто сегодня "выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, кто пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем".

"Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся", – предупредил он.

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Арина Толина

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