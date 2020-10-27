Лукашенко о мирных протестах и забастовках: Против нас развернули террористическую войну
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко просит родителей "убрать своих детей с улиц, чтобы потом не было больно"
Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Об этом заявил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
"Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что "власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать".
Лукашенко пригрозил мирным протестующим.
"Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона", – отметил он.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 25 октября вышел срок ультиматума Тихановской: она дала Лукашенко 13 дней, чтобы тот освободил политзаключенных, ушел в отставку и остановил насилие. В Беларуси ознаменовали это событие многотысячным маршем протеста, который пытались разгонять силовики.
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