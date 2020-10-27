Лукашенко о мирных протестах и забастовках: Против нас развернули террористическую войну

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко просит родителей "убрать своих детей с улиц, чтобы потом не было больно"

Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Об этом заявил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что "власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать".

Лукашенко пригрозил мирным протестующим.

"Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона", – отметил он.

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Арина Толина

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