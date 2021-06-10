UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мэрия Лиссабона передала посольству РФ данные организаторов акции против Путина

10.06.2021, 17:50
Мэрия Лиссабона передала посольству РФ данные организаторов акции против Путина - Фото
Фернандо Медина (фото - EPA)

Муниципалитет Лиссабона отправил посольству России личные данные организаторов акции против президента страны-агрессора Владимира Путина. Мэр города Фернандо Медина назвал это "прискорбной ошибкой" и извинился, пишет местное издание Publico.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Медина сказал, что информация об организаторах мероприятия была передана бюрократическим путем. Такую информацию передают в полицию общественной безопасности и в организацию, ответственную за место проведения акции, в данном случае — в посольство России. Мэр назвал это ошибкой, так как в этом конкретном случае "информация не могла и не должна была передаваться".

"Из-за характера демонстрации был другой риск. И это различие не было учтено. Прискорбная ошибка в применении процедуры, которая всегда была одинаковой", – отметил Медина.

Он сказал, что муниципалитет изменил процедуру, чтобы предотвратить повторение подобных случаев — информацию об организаторах теперь будет получать только полиция

На вопрос о безопасности раскрытых организаторов акции под посольством РФ мэр Лиссабона сказал, что некоторые из них являются гражданами Португалии, и они находятся под защитой португальских властей.

Медина не будет из-за этого случая подавать в отставку, как того требовал от него будущий соперник на выборах Карлос Моэдас.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза счел передачу данных российским властям инцидентом, "действительно достойным сожаления", заявив, что на карту поставлены "основные права", которыми обладают не только португальцы, но вообще все люди, находящиеся на территории Португалии.

На вопрос, угрожает ли этот случай имиджу страны, де Соуза ответил, что "это то, что не соответствует основополагающему принципу уважения людей и их прав, будь то португальцы или иностранцы, которые находятся в Португалии или живут в ней".

  • В марте 2020 года в аэропорту Лиссабона сотрудники пограничной службы (SEF) связали и избили, в том числе телескопической дубинкой, украинца Игоря Гоменюка. Он умер. Троих обвинили в убийстве.
  • В декабре глава португальской пограничной службы Криштина Гатош на фоне скандала с убийством подала в отставку. На следующий день, спустя девять месяцев после убийства, правительство Португалии согласилось выплатить компенсацию семье Гоменюка.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия владимир путин Лиссабон португалия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 