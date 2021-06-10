Мэрия Лиссабона передала посольству РФ данные организаторов акции против Путина

Муниципалитет Лиссабона отправил посольству России личные данные организаторов акции против президента страны-агрессора Владимира Путина. Мэр города Фернандо Медина назвал это "прискорбной ошибкой" и извинился, пишет местное издание Publico.

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Медина сказал, что информация об организаторах мероприятия была передана бюрократическим путем. Такую информацию передают в полицию общественной безопасности и в организацию, ответственную за место проведения акции, в данном случае — в посольство России. Мэр назвал это ошибкой, так как в этом конкретном случае "информация не могла и не должна была передаваться".

"Из-за характера демонстрации был другой риск. И это различие не было учтено. Прискорбная ошибка в применении процедуры, которая всегда была одинаковой", – отметил Медина.

Он сказал, что муниципалитет изменил процедуру, чтобы предотвратить повторение подобных случаев — информацию об организаторах теперь будет получать только полиция

На вопрос о безопасности раскрытых организаторов акции под посольством РФ мэр Лиссабона сказал, что некоторые из них являются гражданами Португалии, и они находятся под защитой португальских властей.

Медина не будет из-за этого случая подавать в отставку, как того требовал от него будущий соперник на выборах Карлос Моэдас.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза счел передачу данных российским властям инцидентом, "действительно достойным сожаления", заявив, что на карту поставлены "основные права", которыми обладают не только португальцы, но вообще все люди, находящиеся на территории Португалии.

На вопрос, угрожает ли этот случай имиджу страны, де Соуза ответил, что "это то, что не соответствует основополагающему принципу уважения людей и их прав, будь то португальцы или иностранцы, которые находятся в Португалии или живут в ней".

В марте 2020 года в аэропорту Лиссабона сотрудники пограничной службы (SEF) связали и избили, в том числе телескопической дубинкой, украинца Игоря Гоменюка. Он умер. Троих обвинили в убийстве.

В декабре глава португальской пограничной службы Криштина Гатош на фоне скандала с убийством подала в отставку. На следующий день, спустя девять месяцев после убийства, правительство Португалии согласилось выплатить компенсацию семье Гоменюка.

Вадим Ребрина

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