МИД Финляндии вызвал поверенного России из-за возможного нарушения воздушного пространства

Посольство России в Финляндии (Фото: Mauri Ratilainen/EPA)

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало временного поверенного по делам России на беседу из-за возможного нарушения воздушного пространства. Об этом сообщил финский вещатель Yle.

Разговор запланирован на среду, 11 июня, но МИД Финляндии пока не предоставляет никаких подробностей. Временным поверенным по делам является заместитель посла.

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Российский военный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии днем во вторник, 10 июня, у Порвоо. Пограничная служба расследует инцидент.

Вчерашний инцидент – второй за короткое время. Предыдущее вероятное нарушение воздушного пространства произошло в конце мая. После него МИД страны пообщался с послом России в Финляндии Павлом Кузнецовым и вручил ему ноту на этот счет.

23 мая сообщалось, что Финляндия подозревает два российских самолета в нарушении ее воздушного пространства у побережья города Порвоо на юге страны.

25 мая МИД Финляндии вызвал Кузнецова для предоставления разъяснений.